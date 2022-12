No aprobaron petición de Colombia para tratar crisis fronteriza en la OEA

y Venezuela.

Con 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y una ausencia, el Consejo Permanente de la OEA rechazó celebrar la reunión de ministros de Exteriores propuesta por Colombia ante lo que considera una "grave crisis humanitaria" con "deportaciones arbitrarias y maltratos" por parte de Venezuela en la frontera de ambas naciones. Con EFE.

Así fue la votación:

En contra: Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Argentina y Bolivia.



A favor: Costa Rica, Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Uruguay, Bahamas, Barbados, Canadá, Chile, Colombia y Estados Unidos.



Abstenciones: Granada, Panamá, República Dominicana, Saint Kitts, Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua Barbuda, Belice y Brasil.



Intervenciones de los embajadores

Tras la intervención de los embajadores de Colombia y Venezuela, Andrés González y Roy Chaderton ante la OEA, los delegados de los otros países sentaron sus opiniones e invitaron a profundizar el dialogo entre los gobiernos de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro y dejaron entever que la intención de la mayoría es asumir el tema desde la Unasur.

El embajador de República Dominicana ante la OEA señaló que "Sugerimos que ambos gobiernos recurran a medios diplomáticos y se reúnan cuanto antes", mientras que el delegado de El Salvador cree que "existe margen" para solucionar las diferencias entre Colombia y Venezuela.

Por su parte, el embajador de Paraguay dijo que "apoyamos la consulta de cancilleres de la OEA para abordar conflicto Colombia-Venezuela", y agregó que "Somos receptores y emisores de emigrantes, protegemos sus derecho".

Panamá también sentó e hizo un llamado ante la Organización al diálogo y a una solución pacífica como mecanismo para solucionar crisis entre los dos países.

A su turno, el embajador de Brasil invitó a que estas diferencias sean abordadas en el foro Unasur, donde este país también está presente y agregó que "Compartimos una gran frontera con los 2 países, la paz y la estabilidad es importante en región".

Chile, a través de su misión diplomática aprovechó para expresar el trato que se ha dado a los deportados y explicó que "Estamos preocupados por la seguridad y la situación migratoria y de DDHH".

A la hora de intervenir Perú respaldó la petición de Colombia sobre convocar una reunión de cancilleres en la OEA, "Apoyamos la reunión de cancilleres para evitar el escalamiento de la crisis y violación de DDHH", agregó el embajador de esa nación en la OEA.

La delegación de México señaló que "Aunque son enfoques distintos (OEA/Unasur), estos deben ser complementarios, que sumen y no resten", y agregó que "No hay que llevar los asuntos al excesivo regionalismo que terminen excluyendo a la OEA", refiriéndose a quienes han señalado que esta discusión debe llevarse a la Unasur y no a la OEA.

Por su parte Guatemala se sumó a la lista de países que apoyan la reunión de cancilleres en la OEA propuesta por Colombia, "Temas de DD.HH. son hemisféricos y deben abordarse en OEA, que debe contribuir a dirimir diferencias", dijo el diplomático.

En su intervención, Haití invitó al diálogo mientras que Nicaragua apoyó a Venezuela para que la crisis sea tratada desde Unasur.