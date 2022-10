No se ha pactado con Farc suspensión de fumigación de cultivos ilícitos: Santos

El presidente colombiano aseguró que durante varias de las reuniones que sostuvo este día en Washington tuvo que desmentir mucha de la desinformación que hay alrededor del proceso de paz. (Lea también: Santos ya está en Washington para conmemorar Plan Colombia )

“Les dije claramente que hay unas líneas rojas. Una pregunta específica que me hicieron, que si el haber dejado de asperjar los cultivos ilícitos era un acuerdo con la guerrilla, no lo es, no lo ha sido y no lo será”, enfatizó Santos.

Por otro lado, el general en retiro Óscar Naranjo, negociador del Gobierno en los diálogos de paz, habló de lo que se ha logrado hasta el momento en el país por cuenta del Plan Colombia. “Somos una nación líder en América Latina, fortalecida institucionalmente. Lo cual no quiere decir que falte mucho por hacer”.

El presidente Juan Manuel Santos inició este miércoles una nutrida visita a Washington, donde se reunirá con su par Barack Obama para discutir la reorientación de la ayuda estadounidense a una Colombia que transita hacia la paz.

Santos acude tres días a la capital estadounidense invitado por Obama para celebrar los 15 años del "Plan Colombia", el ambicioso programa de cooperación enfocado en la ayuda militar y el combate al narcotráfico, que organizaciones civiles critican por haber dejado una estela de violaciones a los derechos humanos.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Kevin Whitaker, se mostró respetuoso de la determinación del Gobierno colombiano de suspender la extradición de Octavio Orrego Sánchez, alias ‘Sebastián’, guerrillero de las Farc acusado del secuestro de los estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves.

-La Defensoría del Pueblo denunció que enfrentamientos entre bandas criminales y Fuerza Pública han provocado el desplazamiento forzado de 127 personas en el departamento de Córdoba.

-Blu Radio visitó las zonas más críticas del departamento de La Guajira para hacer seguimiento a la grave situación de hambruna que pasan los menores de edad de las etnias indígenas.

-En Antioquia un incendio forestal ha consumido cerca de 40 hectáreas en el municipio de Carolina del Príncipe.

-Tras la reunión que se llevó a cabo en Montevideo con los ministros de Salud de la región para adelantar una respuesta regional ante la propagación del zika se definió que Uruguay coordinará un grupo para monitorear el desarrollo de la enfermedad en el continente.

-La santandereana María José Uribe inició hoy su temporada en el máximo circuito del golf femenino pero desde ya piensa en los Juegos Olímpicos.