Países limítrofes no participarán en verificación del cese bilateral: Santos

“Hoy hemos dado un paso más, y un paso definitivo, hacia la terminación del conflicto y la consecución de la paz”, señaló Santos (Lea también: Serían siete las zonas de concentración de las Farc en el país: Gral (r) Ramírez ).

Publicidad

El mandatario indicó que le solicitó formalmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la creación de la comisión anunciada desde La Habana para la verificación de un eventual cese bilateral al fuego.

“En La Habana acordamos solicitar formalmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la creación de una Misión Especial para verificar el cese al fuego bilateral y definitivo –es decir, el fin de la guerra–, y la dejación de las armas y acabo de enviar una carta al Presidente de dicho Consejo haciendo esta solicitud”, añadió Santos (Lea también: Gobierno y Farc acuerdan que ONU verifique dejación de armas y fin del conflicto ).

Publicidad

Así mismo, señaló que “desde que anuncié en septiembre de 2012 el logro del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto –que ha sido nuestra hoja de ruta–, he dicho que este debe ser un proceso serio, digno, realista y eficaz, esos mismos criterios los hemos aplicado al cese al fuego bilateral y definitivo y a la dejación de armas”.

Publicidad

Santos destacó la importancia de este acuerdo y señaló que de no ser una oportunidad “seria”, su Gobierno no lo contemplaría (Lea también: Las Farc están acordando los sitios de concentración: León Valencia ).

“Dije desde el primer momento que el Gobierno sólo entraría en un cese si era un cese serio, es decir –entre otras cosas–, un cese definitivo y un cese con un aparato de verificación que dé confianza al Gobierno, a las FARC y –sobre todo– a los colombianos”, agregó Santos.

Publicidad

“Hemos cumplido. La verificación, como ya dije, estará a cargo de una Misión Especial de la Naciones Unidas, que estará compuesta por observadores no armados que provendrán de los países miembros de la CELAC, es decir, de los países de América Latina y el Caribe”, agregó el jefe de Estado.

Publicidad

Esta es la declaración completa del presidente Juan Manuel Santos:



Hoy hemos dado un paso más, y un paso definitivo, hacia la terminación del conflicto y la consecución de la paz.



En La Habana acordamos solicitar formalmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la creación de una Misión Especial para verificar el cese al fuego bilateral y definitivo –es decir, el fin de la guerra–, y la dejación de las armas.



Y acabo de enviar una carta al Presidente de dicho Consejo haciendo esta solicitud.



Desde que anuncié en septiembre de 2012 el logro del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto –que ha sido nuestra hoja de ruta–, he dicho que este debe ser un proceso serio, digno, realista y eficaz.



Esos mismos criterios los hemos aplicado al cese al fuego bilateral y definitivo y a la dejación de armas.



Dije desde el primer momento que el Gobierno sólo entraría en un cese si era un cese serio, es decir –entre otras cosas–, un cese definitivo y un cese con un aparato de verificación que dé confianza al Gobierno, a las FARC y –sobre todo– a los colombianos.



Hemos cumplido. La verificación, como ya dije, estará a cargo de una Misión Especial de la Naciones Unidas, que estará compuesta por observadores no armados que provendrán de los países miembros de la CELAC, es decir, de los países de América Latina y el Caribe.



¿Y cómo se escogerán los países? Los países los escogerá Naciones Unidas en consulta con la Mesa de Conversaciones de La Habana y siguiendo las prácticas habituales para este tipo de misiones en todos los procesos de paz en el mundo. Por ejemplo, que no participen los países limítrofes.



¿Cómo funcionará el mecanismo de monitoreo y verificación?



Es un mecanismo tripartito compuesto por el Gobierno nacional, las FARC y la Misión Especial de Naciones Unidas –que lo presidirá en todos los niveles y estará encargada de dirimir las controversias y producir los informes–.

Hay que dejar claro que se trata de observadores no armados, NO de una misión de mantenimiento de la paz de cascos azules.



Yo sé que en ciertos sectores ha habido controversia alrededor de la decisión de acudir al Consejo de Seguridad.



Pero una cosa es estar bajo la observación del Consejo de Seguridad como un país en problemas o un Estado fallido, y otra muy distinta acudir a él para pedirle que contribuya a la solución de un conflicto de medio siglo que nosotros mismos estamos resolviendo.



El Consejo de Seguridad tiene muchas ventajas. Primero, es un mecanismo ágil que fue constituido precisamente para eso: garantizar la paz y la seguridad internacional.



Segundo, es un mecanismo que garantiza la financiación de la Misión. Independientemente de su tamaño, una misión de verificación es algo muy costoso. Es mejor dedicar nuestros recursos a la implementación de los demás acuerdos.



Pero, sobre todo, el Consejo nos garantiza que tendremos a los países más importantes del mundo como aliados de este proceso y como garantía de que lo que se acuerde, se cumpla: que se termina el conflicto y que se dejen las armas con toda credibilidad.



Sin duda, este es el paso más concreto que hemos dado hasta ahora. El que hace el proceso más irreversible.

Pero no podemos anticiparnos al final. Faltan aún temas difíciles por acordar.



Quiero terminar recordando algo que he dicho muchas veces: la dejación de armas por parte de las FARC con todas las garantías – y esta es la garantía mayor– es una condición necesaria para la paz: sin dejación de armas NO hay fin del conflicto.



Pero no es suficiente. La paz es mucho más. La paz requiere que implementemos todos los acuerdos, para garantizar la no repetición del conflicto, y sobre todo que logremos un cambio de mentalidad.



Que dejemos atrás los odios, que aceptemos al otro y que entendamos que esta generación, nuestra generación, tiene la tarea histórica de hacer posible ese sueño que está cada vez más al alcance de nuestras manos: la paz de Colombia.



La paz requiere UNIDAD y hoy vuelvo a invitar a los colombianos a que nos unamos en torno a este objetivo supremo de nuestra nación… Mucho más ahora, cuando damos un paso gigante hacia EL FIN DE LA GUERRA.



Escuche en este audio más información sobre:



-El presidente Santos aclaró que países limítrofes no participaran en la comisión de verificación del cese al fuego bilateral con las Farc.

-En primicia Blu Radio logró conocer que la Fiscalía General pedirá la extradición de alias ‘El enfermero’ de las Farc, acusado de practicar abortos en las filas de las Farc.

Publicidad

Una nueva arremetida en contra del Gobierno colombiano formuló el presidente de Venezuela, al considerar que el presidente Santos se ha negado a cambiar leyes que favorecen el contrabando en la frontera.

Publicidad

-Denuncian el robo de una caja fuerte de la casa de Pablo Escobar en Miami.

-Ante el Consejo de Estado fue radicada una tutela que busca ponerle fin al paro judicial.

Publicidad

-Familiares de la mujer que murió en plena vía pública en calle 114 con autopista Norte denuncian que hubo una demora en la atención por parte de la EPS Cruz Blanca.

Publicidad

-En el Concejo de Bogotá el Centro Democrático se mostró en contra del anuncio del presidente Santos de no transmitir los videos de robos en Bogotá.