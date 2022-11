Patrullero Rubén Darío Rozo pide que se le realice el debido proceso

“El hecho de haber realizado una reclamación de tipo laboral trajo como consecuencia una persecución acérrima. Me hicieron un allanamiento ilegal, me vulneraron mi derecho a la correspondencia y al debido proceso”, afirmó Rozo.

El patrullero se encadenó en la plaza de Bolívar de Bogotá para protestar y hacer sus exigencias.

“Pido que se me respete el debido proceso, que el ministerio público asuma la investigación disciplinaria y que la justicia ordinaria sea la que tome la investigación de tipo penal. Además, pido que nos escuche el director de la Policía, que escuche a los miembros de nivel ejecutivo, que son los que no tienen derecho a la prima de vuelo, derecho al subsidio familiar y que no tienen una garantía de pensión”, concluyó el patrullero.