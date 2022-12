“Presidente no nos haga pasar más hambre”: habitante de Tunja

habitantes que se han visto afectados por los desórdenes ocasionados por vándalos en medio del paro agrario.

Una mujer de 57 manifestó que apoya las manifestaciones de los campesinos debido a la crisis por la que pasan pero repele los actos violentos que han dejado millonarias pérdidas en la ciudad.

“Yo los he apoyado y he salido pacíficamente. Pero una cosas es la protesta pacífica y otra el vandalismo. Llevamos años y años esperando la promesa que el Presidente nos hizo. No es justo que nosotros seamos los que tengamos que pagar”, dijo la señora.

“Estamos prácticamente presos, es una situación muy grave. Desafortunadamente en Colombia nos acostumbramos a que si no es por las malas no nos ponen cuidado”, manifestó esta mujer oriunda de Tunja.

“En los 57 años que tengo no he visto una solución. Presidente no nos haga pasar más hambre”, agregó.