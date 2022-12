Programa completo de Voz Populi 25 de septiembre de 2014

Titulares musicalizados de Voz Populi para este jueves 25 de septiembre:Estos son los titulares musicales de Voz Populi de los temas que, entre otros, analizaremos con humor en este miércoles, 25 de septiembre:

‘Cuidaito’ con el mal ejemplar: para los más santos son sus niños los de Farc: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, culpó en su discurso ante el pleno de la Naciones Unidas a los países de occidente de haber amamantado el monstruo del yihadismo, a propósito con eso hay que tener ‘cuidaito’.

Para que no unten a nadie, ‘Don chucho’ no vende chocolates sin servilleta: Hernando Paniagua está de quinto aniversario de casado, llama a la tienda de ‘don Chucho’, pero no logra pedir un domicilio de chocolates para su esposa. ‘Don Chucho’ no vende chocolatas sin servilletas porque “donde se unta uno se untan todos”.

Por popis de ‘Rosario’ en vía, ‘Arnulfo Becerra Bacca’ tuvo que untar al policía

‘Dra. Labia’ enseña la posición Sandra Morelli: aunque le rueguen, nunca llega

La música para mí es como crema anti friz para Paloma Valencia: ‘padre Chucho’

Gobierno y Farc aún no tienen una agenda pactada: Centro Democrático: Luego de analizar los acuerdos que se han alcanzado en La Habana, el Centro Democrático emitió un comunicado leído por los voceros designados por el expresidente Álvaro Uribe, quien emitirá un pronunciamiento oficial de la bancada el próximo domingo.

Eliminan figura de reelección para Procurador General: En el debate del proyecto de reforma de equilibrio de poderes se aprobó en primer de ocho debates eliminar definitivamente la figura de reelección para Procurador General de la Nación.

Si negocian, la paz asocia, si un acuerdo borra un mal recuerdo…’Por algo será’: El panelista de Voz Populi Álvaro Forero Tascón analiza si tras la revelación de los borradores de los acuerdos de La Habana entre Gobierno y Farc hay sorpresas en los textos o si hace parte fiel de lo que ya se conocía al respecto.

Si el que ataca se opaca, al bandido se le acaba el nido… ‘Por algo será’: En las últimas horas, la Organización de Naciones Unidas, con el liderazgo del Nobel de Paz Barack Obama, expidió una resolución para que las democracias trabajen y combatan juntas el terrorismo, ¿al terrorismo se le confronta dialogando o con la fuerza? Responde Óscar Ortiz, panelista de Voz Populi.

‘Tarsicio’ hizo una fiesta en el purgatorio, en la que no había ni un alma

‘Léider’, escandalizado con un pescado de escama mona… Huy! Mamooona

Presentan proyecto para desheredar a hijos que abandonen o maltraten a padres:El representante Rodrigo Lara radicó un proyecto con el que se busca castigar a los hijos que abandonen o maltraten a sus padres. La propuesta plantea agregar dos causales nuevas al artículo del código civil sobre indignidad sucesoral.

EE.UU. llama a la calma ante supuestos planes de atentado en metro de Nueva York: La Casa Blanca dijo hoy que no ha confirmado la existencia de amenazas de atentado concretas en los metros de Nueva York y París por terroristas entrenados por el Estado Islámico (EI), como indicó el primer ministro iraquí, Haider al Abadi.

Condenan a 18 años de prisión joven que mató a su padre con un ladrillo: Cansado de los abusos de su padre, por maltratar a su madre y hermanas, Yeison Ismael Beltran decidió matar a su progenitor a ladrillazos.

‘De la Calle’; Si pensaban que en Cuba perdíamos tiempo, ya lo pueden confirmar

Canal Capital canta a Uribe: por exceso de ira y mentiras, al borde de prisión: El canal público de Bogotá, Canal Capital, interpuso hoy una demanda por calumnia contra el expresidente Álvaro Uribe por sus declaraciones en el Congreso donde le acusó de ‘apologistas del terrorismo’, sobre el tema nuestra dedicatoria musical en la canción “Veneno” de Los Visconti.

‘Obama’: “I’m a botox president”; “Soy un hombre de temple”: Este es el discurso del presidente ‘Obama’, de Voz Populi, y traducido por el ex vicepresidente ‘Angelino’, sobre la nueva guerra contra los extremistas del Estado Islámico.

‘Taxioperadora’ envía móvil para recoger condones y bolsas de basura tipo ‘Tino’