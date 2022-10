Programa completo de Voz Populi 26 de septiembre de 2014

Así funciona el cartel de los ‘muertos vivientes’ en el Icetex: Blu Radio conoció un nuevo escándalo que estallaría en el Icetex, entidad que estaría perdonándole deudas a personas que reportan como fallecidas y en realidad no lo están.

Por sequía en Brasil, el próximo año habría escasez café: La Organización Internacional del Café (OIC) alertó que en el año cafetero 2015-2016 podría darse un déficit de suministro a consecuencia de la sequía que ha afectado a la cosecha brasileña.

Titulares musicalizados de Voz Populi para este viernes 26 de septiembre: Estos son los titulares musicales de Voz Populi de los temas que, entre otros, analizaremos con humor en este viernes, 26 de septiembre:

‘Cuidaito’ porque el problema no está en obligar sino que no hay por quien votar: El Congreso está a punto de aprobar en el primero de ocho debates el voto obligatorio para las próximas 3 elecciones e incluiría el referendo para sellar los acuerdos de paz de La Habana, a propósito de esta decisión el ‘cuidaito’ del día en Voz Populi.

“Por no meterme en política es que todavía me quieren”: María Cecilia Botero: El presentador y actriz María Cecilia Botero visitó la cabina de Voz Populi y no tuvo de otra que responder a las siguientes preguntas de sus personajes.

A paro transportadores de Bogotá si Petro insiste en Pico y Placa: Luego de que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunciara que en los próximos días se implementará la medida del pico y placa para los buses de transporte público tradicional, los dueños de estos vehículos informaron que ya están organizando una protesta de manera indefinida ante el desacuerdo por la medida.

Otra de las hijas de Bruce Willis se desnudó en redes sociales: Con esta fotografia, Tallulah Willis, otra de las hijas del matrimonio entre Bruce Willis y Deni Moore, agitó las redes sociales al publicar la imagen en su cuenta en Instagram y borrarla poco tiempo después.

El lunes se conocerá condena contra colombiana acusada de asesinato en EE.UU.: El próximo lunes comenzarán las deliberaciones de un jurado en Houston para determinar la condena que pagará la oncóloga colombiana Ana María González, quien fue declarada culpable por envenenar a su examante, el también médico George Blumenschein.

Si no se para a la mala a un Talibán pensar que Colombia lo hará ‘por algo será’: Más de 80 muertos, 12 de ellos decapitados, en ofensiva Talibán a Afganistán, ¿se puede aprender algo de la guerra antiterrorista de Afganistán? Responde Álvaro Forero Tascón, panelista de Voz Populi.

Sin con reforma se harán intocables y le sacan el derrier… ‘por algo será’: En medio de los debates del Senado para aprobar una reforma política, el panelista de Voz Populi Óscar Ortiz analiza los reales compromisos dentro de una democracia de que altos funcionarios sean responsables por incumplir las leyes penales, disciplinarias y fiscales.

‘Tarsicio’ incluirá en su kit el CD de Camila Parker: “bagre en salsa”

‘Uribe’ pide a Ma. Cecilia Botero conseguirse 3 actores y con el CD hacer teatro: Este es el 'Festival vallenato' de Voz Populi para la actriz María Cecilia Botero, en el que participan todos los personajes públicos del programa y le dedican esta canción.

‘Petro’ canta a bogotanos ‘Burbujas de amor’ para que viajen porque buses nanay