Samuel Moreno conocía del pago de coimas a políticos: Emilio Tapia

"Las entregas me la hacía directamente el exsecretario de salud, el señor Héctor Zambrano, me los entregó en distintos sitios, en un apartamento que yo tenía y que utilizaba para esas cosas me entregó varias veces en cantidades de $200, $300 millones y yo las iba recepcionando.”, dijo el contratista (Lea también: Gobierno nombraría gerente para enfrentar crisis de energía en el Caribe ).

De igual manera, Tapia se refirió al hermano del exalcalde de la capital y los señaló de ser él el que organizaba la distribución del dinero. “El señor Iván Moreno me dijo de qué manera se distribuía porque en ese momento se estaba llevando a cabo una campaña electoral y esos recursos se iban invirtiendo en ello", dio a conocer Tapia.

El contratista dijo que dentro del cartel de contratos en el Distrito, él tenía el rol de recibir los dineros de las comisiones previa estructuración de los procesos licitatorios, y que el excongresista Iván Moreno Rojas, condenado por la Corte Suprema de Justicia, era enfático en advertir que la participación en las comisiones eran para él y su hermano.

