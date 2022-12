Vanessa come en el set donde el postre de ese almuerzo se llama éxito: M. Quintero

Cuando dicen que Colombia está inundada de coca, me siento orgulloso porque aquí le decimos coca al recipiente en el que uno lleva el almuerzo caserito para la oficina o para la universidad.

Publicidad

Y justamente, con la coca en la mano pillaron las cámaras de Noticias Caracol del medio día, a nuestra compañera de BLU Radio Vanessa de la Torre.

En plena emisión, los productores tenían que mandar un informe desde Barranquilla, y como no había señal desde esa ciudad, poncharon el set para que ella salvara el bache de color negro que había en pantalla. Ella, ¡preciso! estaba almorzando como cuando almorzamos usted y yo a medio día; y se le vio la coca del almuerzo en la que llevaba ensalada con lentejas.

Obviamente en las redes sociales la trituraron: Que… ¿cómo se le ocurre almorzar? Si uno tiene un noticiero de 3 horas a la hora del almuerzo, pues no almuerza… ¡aguanta hambre! Los presentadores no son seres humanos, son ‘robocks’ que aguantan hambre y no almuerzan.

Pero, esa gente que critica a alguien exitoso, simplemente se muere de la envidia y de la frustración porque no han podido hacer que su vida algo exitoso como le pasa a Vanessa. Pero como Vanessa rima con grandeza, anoche salió en una nota en el mismo noticiero, en Código Caracol, donde todos se gozaron el tema. Y hoy, ella misma, subió un video a las redes en el que muestra con toda tranquilidad, qué va a llevar de almuerzo: ensalada con jamón, arrocito y plátano.

Publicidad

Vanessa disfruta de la sazón y los perdedores de la desazón. Vanessa come en el set donde el postre de ese almuerzo se llama: ¡Éxito! el dulce sabor del éxito. Mientras tanto, los críticos comen prójimo y en su coca llevan: sopa de envidia, arroz con frustración, pollo mezquino, ensalada de vidas miserables, papas fracasadas y jugo de mediocridad en mala leche.