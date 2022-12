A juicio Santiago Uribe por homicidio y presuntos nexos con paramilitares

A través de un comunicado la Fiscalía anunció que Santiago Uribe Vélez, hermano del senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, será llevado a juicio por los “delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado”.

Varios testimonios señalan que Santiago Uribe tendría vínculos con ‘Los 12 Apóstoles’, un grupo paramilitar que delinquió principalmente en Yarumal, departamento de Antioquia. (Lea también: Fiscalía cita a ‘Don Mario’ en investigación contra hermano de Álvaro Uribe).



El abogado de Santiago Uribe, Jaime Granados, aseguró en entrevista con Blu Radio el 1 de marzo de este año, que es evidente que están usando “falsos testigos” para llevar a la cárcel a su cliente y que, al ser inocente, no se sometería a la Jurisdicción Especial para la Paz.





Granados recordó, en esa misma entrevista, que actualmente no está legalizada la Jurisdicción Especial para la Paz. “Si llegara a existir, dudo mucho que Santiago entre porque si alguien ha sido crítico de esa justicia ha sido el presidente Uribe, he sido yo y Santiago, como un hombre inocente, cómo va a entrar a someterse a lo que él ha hecho”. (Lea también: Estos son los argumentos de la Fiscalía para enviar a la cárcel a Santiago Uribe) .





Este es el comunicado emitido por la Fiscalía:

El día de hoy el Fiscal Décimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, una vez cerrada la investigación y en observancia de los términos legales para calificar el mérito de la instrucción, decidió proferir Resolución de Acusación en contra del ciudadano Santiago Uribe Vélez, como presunto autor responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Se trata de un procedimiento que se tramita bajo ley 600 de 2000, en virtud de la cual, por ser una decisión de primera instancia, es susceptible del recurso de reposición y en subsidio de apelación ante el superior jerárquico de quien la emitió.

