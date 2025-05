A la cárcel acordeonero de Luis Alfonso por explotación sexual a menor de edad

La Policía de Infancia y Adolescencia capturó en Medellín a Dani Santiago Trejos, acordeonero del cantante de música popular Luis Alfonso, por delitos relacionados con la explotación sexual de una menor de 14 años.

De acuerdo con el reporte oficial, la denuncia fue presentada por el padre de la menor, quien aseguró que el músico habría enviado videos íntimos a su hija y le habría exigido contenido similar. La investigación señala que Trejos conoció a la menor durante una presentación musical infantil realizada en Bogotá.

Gracias a las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia, el músico fue imputado por los delitos de pornografía con menor de 18 años, utilización y facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales a menores, y demanda de explotación sexual de persona menor de edad.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

Aunque Trejos hace parte de la agrupación musical de Luis Alfonso, las autoridades aclararon que el cantante no tiene relación alguna con los hechos y no está siendo investigado. El equipo del artista aún no se ha pronunciado sobre esta situación.