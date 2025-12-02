A la cárcel presunto asesino de mujer a quien engañó con una oferta de empleo falsa

Un juez impuso medida de aseguramiento contra Kardyn Daniel Montilla, señalado como presunto responsable de abusar sexualmente y causarle la muerte a una mujer identificada como Catalina Leyva en hechos ocurridos en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá tras engañarla con una falsa oferta de trabajo.

Este crimen generó conmoción por la modalidad en la que se ejecutó, porque de acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron luego de que la víctima fuera engañada con una supuesta oferta laboral como modelo, difundida a través de redes sociales.

Según las pesquisas, Catalina Leyva habría sido citada a un punto específico en una zona aislada de Bogotá, donde fue sometida a distintos vejámenes sexuales, golpeada y posteriormente asfixiada presuntamente por parte de Mantilla.



El modus operandi del presunto asesino

Las labores de policía judicial adelantadas por el CTI permitieron identificar un patrón de comportamiento reiterado por parte del investigado.

Al parecer, Montilla Baquero contactaba a jóvenes mediante falsas ofertas de trabajo, las citaba en lugares apartados y luego las agredía sexualmente para robarles sus pertenencias.



En algunos de los casos, según las pruebas que ha logrado obtener la propia Fiscalía, las víctimas eran fotografiadas sin su consentimiento y posteriormente extorsionadas, bajo la amenaza de publicar las imágenes si no entregaban dinero e incluso otros bienes.

La Fiscalía le imputó a Montilla los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal; sin embargo, el presunto feminicida no aceptó los cargos.

Montilla judicializado por otros 16 eventos delictivos, que estarían relacionados con la misma modalidad de engaño y agresión contra mujeres, él será trasladado a una cárcel hasta tanto avance la investigación en su contra.