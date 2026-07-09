A la cárcel presunto integrante del Tren de Aragua señalado de ocho homicidios

Un presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua, señalado de participar en una serie de homicidios ocurridos entre 2023 y 2024 en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, fue enviado a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías.

La Fiscalía General de la Nación le atribuye ocho muertes violentas, además de presuntos vínculos con actividades de extorsión y tráfico local de estupefacientes en Ipiales, Nariño.

El procesado fue identificado como el ciudadano venezolano Yolser Yonnaiker Figueroa Mora, alias 'Masacre', quien, según las investigaciones, haría parte del Tren de Aragua y estaría implicado en varios hechos de violencia registrados en esa región fronteriza.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, alias 'Masacre' sería uno de los responsables del ataque sicarial ocurrido el 27 de noviembre de 2024 en el Puente Internacional de Rumichaca. Según la investigación, el hoy procesado habría disparado desde una motocicleta contra un grupo de personas que se encontraba reunido en el lugar.



Como consecuencia de ese ataque murieron cinco personas. Dos fallecieron en el sitio de los hechos, entre ellas un adolescente de 17 años, mientras que otras tres víctimas perdieron la vida cuando eran trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía también le atribuye el asesinato de tres hombres ocurrido el 7 de diciembre de 2023 en un parqueadero del barrio La Laguna, en Ipiales. Con estos dos hechos, el ente investigador le atribuye un total de ocho homicidios.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Durante las audiencias preliminares, el ciudadano venezolano no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez de control de garantías consideró procedente imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra por los hechos que se le atribuyen.