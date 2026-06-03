A la cárcel señalado presunto transportador de menores reclutados por disidencias en Cauca

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Fidel Escoba Ramírez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar presuntamente en el traslado de personas reclutadas por las disidencias de las Farc, entre ellas una adolescente de 14 años que habría sido incorporada ilegalmente a las filas de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de alias 'Iván Mordisco' en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la investigación, el 9 de noviembre de 2024 el hoy procesado habría contratado a un conductor y puesto a disposición un vehículo de su propiedad para movilizar a la menor desde Popayán hacia Mesetas, Meta. Sin embargo, durante el recorrido, el automotor fue interceptado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, lo que permitió recuperar a la adolescente y activar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Según la información recopilada por la Fiscalía, la joven manifestó que había sido reclutada mediante engaños por integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. La víctima aseguró que permaneció durante cerca de un año dentro de esa organización armada ilegal, donde recibió entrenamiento relacionado con el manejo de armas, desarme de fusiles y acondicionamiento físico.

Durante la audiencia, el fiscal del caso indicó que la menor permaneció en el grupo armado desde el 16 de noviembre de 2023, cuando tenía 13 años. Según expuso el delegado del ente acusador, durante ese periodo “fue entrenada en una escuela clandestina en arma y desarme de fusiles, físico, le asignaron armamento de largo alcance tipo fusil M4, munición y uniforme camuflado, y le dieron categoría de guerrillera de tropa”.



El funcionario también sostuvo que la conducta atribuida al procesado afectó gravemente los derechos de la víctima. “La conducta ejecutada por usted, don Fidel, lesionó el derecho internacional humanitario y los derechos a la autonomía personal y la dignidad humana”, señaló durante la imputación.

La investigación también da cuenta de que la adolescente habría recibido armamento de largo alcance y que posteriormente se definió su traslado hacia el oriente del país, situación que fue frustrada por la intervención de las autoridades en la vía.

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Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cauca imputó a Fidel Escoba Ramírez el delito de reclutamiento ilícito. El procesado no aceptó el cargo. No obstante, el juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.