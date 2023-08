Abogado de Day Vásquez confiesa que tiene miedo y que saldrá del país: “Viene un huracán”

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el abogado Alait Freja, representante de Day Vásquez , reveló que siente temor y anunció su decisión de abandonar el país. Freja argumentó que se avecina un "huracán" debido a las próximas negociaciones y colaboraciones que llevarán a cabo en el marco del proceso judicial que involucra a su cliente.

“Quería apoyar tu espacio, con la venía de todos ustedes. Hasta el momento no he recibido, a pesar de que hubo una orden del juez y que el fiscal cumplió con la obligación de oficiar a la UNP, todavía no he recibido ningún llamado de la UNP para eso y estoy pensando en abandonar el país”, dijo.

Freja mencionó que, en el caso de Nicolás Petro , comenzará a relevarse información delicada, lo que aumenta el riesgo para aquellos involucrados en el caso: “Lo más seguro y hay que prevenirlo porque vivimos en un país donde todos sabemos que la inseguridad es muy alta. No es solamente un capricho mío, fue una orden del juez. Ustedes lo pueden verificar en audiencia”, añadió.

El huracán

El abogado describió el proceso que se avecina como un huracán debido a la magnitud de los nombres y eventos que saldrán a la luz. Esta situación, según él, exige tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad y la integridad de todos los actores involucrados.

“Ahorita iniciamos un ciclo de conversaciones de la negociación y van a salir muchos temas que deben salir muchos temas que ponen en riesgo la seguridad de todos los que participamos en este proceso. (...) Hay muchas informaciones que van a salir y hay que prevenir”, dijo.

Incautación del teléfono celular de Day Vásquez

Durante la entrevista, el abogado Freja explicó que desde la última audiencia en la que Day Vásquez obtuvo su libertad, no ha tenido comunicación con su cliente debido a la incautación de su teléfono celular durante la audiencia de registro de avenamiento.

Colaboración con la justicia

El abogado confirmó que están en proceso de negociación con la Fiscalía y que planean aportar pruebas y colaboraciones en el caso. Freja mencionó que la negociación se centrará en hechos conjuntos y hechos individuales, pero hasta el momento no pudo precisar cuántas personas de la lista de 27 mencionadas en el organigrama de la Fiscalía están vinculadas a la colaboración de Day Vásquez.

Reserva de pruebas

Freja dejó claro que, por el momento, los detalles sobre las pruebas que serán aportadas a la Fiscalía se mantendrán en reserva. Aseguró que en el momento oportuno se darán a conocer los medios probatorios con los que cuentan para demostrar los hechos en cuestión. Asimismo, hizo hincapié en que estas pruebas están fundamentadas no solo en los testimonios de Day Vásquez y su equipo, sino también en otros medios que han sido recolectados y sustentados para respaldar las afirmaciones presentadas.

Relación con la familia Char

El abogado Freja negó tener conocimiento de una relación entre Day Vásquez y la familia Char de Barranquilla. Afirmó que los hechos que se investigan son exclusivamente de naturaleza jurídica y no involucran a ninguna otra cuestión personal o política. Desestimó los supuestos chats que se han mencionado y aclaró que no guardan relación con la investigación en curso.

En relación con los hechos jurídicos que nos convocan, no hay ninguna relación. Estas son interpretaciones políticas de gente que quiere echarle la culpa seguramente a la otra orilla políticamente. Jurídicamente no, no hay nada dijo