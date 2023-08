Abogado de Day Vásquez solicitó a la Fiscalía reforzar su seguridad tras su llegada a Barranquilla

La llegada de Day Vásquez a Barranquilla este fin de semana, tras comparecer ante las audiencias luego su captura el pasado 29 de julio por presunto enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, ha sido determinante para que su abogado, Alait Freja, solicite a la Fiscalía en las últimas horas que fortalezca la seguridad de Vásquez Castro.

Aunque Vásquez Castro ya contaba con protección de la Policía mucho antes de su captura, Freja confirmó que su vida podría correr peligro por el trabajo colaborativo que viene desempeñando con la Fiscalía para esclarecer si hubo ingreso de dineros ilícitos a la campaña ‘Petro Presidente’ , entre los años 2021/2022 en la región Caribe.

Freja sostuvo que, aunque la solicitud se encuentra en trámite luego de un oficio que envió la Fiscalía el pasado martes por orden del juez 74 con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, aún no ha habido respuesta.

"La Fiscalía lo reiteró en la audiencia de medida de aseguramiento contra Day Vásquez y Nicolás Petro, el tema de reforzar su seguridad, para ambos, pero especialmente para ella", sostuvo Freja.

En este sentido, Freja confirmó que también solicitó, pero a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema para él, pues señala que por su defensa le ha tocado someterse a "ciertas restricciones" para mantenerse seguro.

Aunque a Vásquez Castro le fue otorgada una medida no privativa de la libertad, deberá dar cumplimento a algunas restricciones como, por ejemplo, no salir del país, seguir vinculada al proceso judicial, presentarse periódicamente ante las autoridades en calidad de testigo y no participar de encuentros/reuniones políticas.

Por otro lado, a las 5:00 de la tarde de este domingo, Nicolás Petro confirmó que ya se encontraba en su vivienda, ubicada en el norte de Barranquilla, en compañía de su pareja sentimental, Laura Ojeda.

"Les informo que ya me encuentro en casa, tranquilo y en paz. Gracias a todas esas personas que me brindaron apoyo en estos días tan difíciles. Lau, bebé y yo estamos felices, los queremos mucho", manifestó en sus historias de Instagram.

Las restricciones para él, aunque también se encuentra bajo calidad de testigo, serían mucho más restrictivas teniendo en cuenta que no puede salir ni siquiera de Barranquilla.