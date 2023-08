Las frases más polémicas del presidente Petro en su primer año de Gobierno

El presidente Gustavo Petro cumple año en el poder y una de las características de su gestión ha sido la visitas a distintas regiones del país, desde La Guajira, hasta el Amazonas, además de los más de 20 viajes internacionales que ha hecho. Desde distintas plazas ha hecho pronunciamientos muy polémicos, estos son algunos.

“Yo soy el jefe del fiscal”

Un choque institucional en términos muy duros se produjo después de esta corta declaración del presidente Petro cuando aterrizaba en Salamanca, España, después de sostener una apretada agenda en Madrid.

Consultado sobre unas declaraciones del fiscal en donde decía que Petro ponía en riesgo a sus funcionarios por hablar de faltas en investigaciones relacionadas con el Clan del Golfo, el presidente aseguró que él es el jefe del fiscal.

“El fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él”, sostuvo el mandatario en el mes de mayo.

Publicidad

”Yo no lo crié”

Esa fue la respuesta del presidente Petro en una entrevista con Cambio cuando le preguntaron sobre Nicolas Petro, su hijo, quien en ese momento era acusado por su exesposa Daysuris Vásquez de haber recibido dineros que supuestamente iban a la campaña pero que se habría terminado quedando él.

“Hasta que vino la desmovilización del M-19 en el 90. En ese año, él todavía era un niño. Pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y no nos volvimos a encontrar realmente. Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir (…) yo no lo crié, esa es la realidad”, aseguró el presidente en Marzo.

Quieren encarcelar al presidente

El presidente Gustavo Petro reiteró su teoría del golpe blando en su contra en una manifestación desde la carrera Séptima en Bogotá donde además se refirió a las informaciones sobre el polígrafo al que fueron llevadas las exempleadas de Laura Sarabia. Allí aseguró que con eso buscan quitarle el apoyo popular.

Publicidad

"Sacaron esas mentiras porque hay una estrategia que debemos entender y confrontar. Quieren destruir el apoyo popular del Gobierno para tener un Gobierno solo, quieren aislar al Gobierno de Petro de su pueblo, quieren construir desconfianzas en la base popular", dijo el mandatario.

Por eso aseguró, hablando en tercera persona, que el objetivo era “destruirlo en la Comisión de Acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en Perú: llevar al presidente a la cárcel por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República (…) Se llama eso un golpe blando, es un golpe de Estado, es un golpe contra la voluntad popular".

La defensa de Laura Sarabia

El pasado 2 de junio, cuando confirmó la salida del Gobierno de Laura Sarabia y Armando Benedetti, jefe de despacho y embajador en Venezuela, respectivamente, el presidente defendió a la funcionaria lamentando su salida y asegurando que no cometió ilegalidades porque su Gobierno no intercepta.

“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo de mi gestión cotidiana. No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra”, dijo el presidente en su intervención.

Publicidad

“Que se usó el polígrafo, que yo no he podido ni saber dónde queda, del Palacio de Nariño. Que no compramos nosotros, se usa desde el primer gobierno de Santos, hasta donde tengo entendido. Bajo unas normas y protocolos que ha expedido, incluso, una sentencia de la Corte Constitucional, y sobre todo la Superintendencia de Seguridad Privada de gobiernos pasados”, concluyó el presidente Petro.

El respaldo a la vicepresidenta, Francia Marquez

El presidente Petro ha sido vertical en la defensa de su vicepresidenta, Francia Márquez, especialmente en temas como el viaje a África, el uso de helicóptero para desplazamientos por su seguridad y el lugar actual de su residencia.

“En todos los viajes presidenciales, desde que soy niño, el presidente que es hombre va con su mujer, y ahora no puede ir una mujer con su marido. ¿A qué extremos han llegado?”, cuestionó Petro.

Publicidad

“El mensaje subliminal en esta noticia es que sí se puede ir a Europa pero no a África. ¿Por qué? ¿Por que la mayoría de su pueblo es negro? ¿Por qué hay más pobres? Racismo puro y simple. Colombia debe relacionarse con todo el mundo, con toda la humanidad”, sostuvo Petro, además, en sus redes sociales.

”Uno de los peores sistemas de salud del mundo”

Desde Aracataca, en noviembre de 2022 cuando presentó el plan de salud preventiva y defendió la propuesta de reforma que aún no había sido presentada en el Congreso en ese momento, el presidente cuestionó en duros términos el sistema de salud de Colombia.

“Algunos indicadores mundiales por los cuales se determina si un sistema es eficaz o no, muestra tasas de mortalidad y nuestro sistema actual de salud no funciona bien para los que no tienen recursos en Colombia. Por ejemplo, el indicador de mortalidad por cáncer de mama, el primer tratamiento es 106 días después, es decir tres meses después, muchas mujeres mueren antes del primer tratamiento, la tasa es alta en Colombia, no porque se enferman más que en otros lugares del mundo, sino que no son atendidas como en otras zonas del mundo”, sostuvo Gustavo Petro.

El mandatario aseguró además que Colombia fue uno de los 20 países del mundo que peor atendieron la emergencia del Covid19.

Publicidad

Posibilidad de revolución si se coartan las reformas

Así lo manifestó el presidente Petro desde el balcón de Palacio de Nariño en el Día del trabajo cuando defendió sus reformas sociales.

"El intento de coartar las reformas, puede llevar a la revolución", fue la frase del presidente Petro ante cientos de personas que llegaron a Palacio.

"El pueblo no puede dormirse. No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado. Al frente de ese pueblo movilizado tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera, porque no nos puede llamar a la tristeza a ocultar que la mayoría de Colombia pertenece a una clase obrera", señaló en esa ocasión el mandatario.

Publicidad

La comparación Rusia - Estados Unidos

Al término de su agenda en Bruselas, Bélgica, el presidente Gustavo Petro lanzó una frase que generó polémica en materia diplomática porque señaló que es igual estar del lado de Estados Unidos al de Rusia, hablando del sistema económico y del capitalismo, aunque desde ese país el presidente también rechazó la invasión rusa.

“En realidad yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. En el juego de la política mundial no tenemos alternativas sociales, quizás militares, de alianzas coyunturales, pero la alternativa actual, el sistema y régimen económico mundial sale del mismo capital porque el capital ha encontrado un límite”, sostuvo el presidente.