Un año del Gobierno de Gustavo Petro, ¿si llegó el cambio?

Este 7 de agosto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro cumple su primer año de haberse posesionado y fueron muchos los compromisos que adquirió en las plazas públicas del país y, en especial, la palabra central que más uso fue la “cambio”, tal y como lo hizo en su último discurso de su cierre de campaña de cara a la primera vuelta presidencial en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Que se fueron congregando alrededor de una idea, de una fuerza, de un propósito, cambiar a Colombia. La necesidad del cambio ha convocado a las mayorías de Colombia. No queremos mantener las cosas como están. Las mayorías de Colombia piensan que si las cosas siguen como están, simplemente caemos en un abismo insondable, en una crisis integral. Quizás la nación colombiana no pueda ser, quizás la vida misma en este territorio tan hermoso quede definitivamente herida si seguimos como estamos. No podemos seguir con el hambre, no podemos seguir con la injusticia, no podemos seguir en las ignorancias académicas en que los gobiernos quieren sumir los pueblos. No podemos seguir en las desigualdades, en las faltas de derechos y libertades, en las exclusiones permanentes de la mayoría de la gente. No podemos seguir en esta violencia eterna e infinita que pareciera devorar a toda la sociedad uno por uno todos los días, todos los días de masacres, todos los días de muertes de líderes sociales. No podemos seguir con tanta incapacidad en los gobiernos, con tanta indolencia en quienes manejan el país más interesados en engordar de riquezas, más interesados en las codicias que en cuidar de su propio pueblo, que en resolver los problemas fundamentales de la sociedad colombiana fueron palabras que en muchas plazas utilizó y se comprometió ante los electores el mandatario.

En su primer año de mandato, de los cuatro que tiene, Blu Radio habló con expertos si estas propuesta se han materializado o están a un en promesa; muchos coinciden en que los cambios están demorados por los choques que ha tenido con el legislativo.

“La primera es que el Gobierno ha tenido efectivamente voluntad de cambio, ha presentado reformas al tema de salud, pensiones y trabajo, pero, en segundo lugar, se ha encontrado con un Congreso en el que no ha podido hacerla avanzar; entonces tenemos un contraste entre la voluntad que tienen el Gobierno, una voluntad que parece muchas veces un empecinamiento en adelantar esas reformas y una dificultad para concretar las por las dificultades en el Congreso, los cambios ministeriales y un problema comunicacional muy marcado”, señaló el analista y docente principal en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo.

Entretanto, el catedrático Yann Basset considera que los cambios están complicados debido a que el ejecutivo no tiene las mayorías en el legislativo, que es impulsador de las propuestas del Gobierno del presidente Petro.

“Creo que para grandes cambios todavía no y en particular porque el Gobierno no tiene una mayoría para poder pasar las grandes reformas sociales que se proponen en el Congreso. Entonces es algo complicado en este momento ver hasta qué punto el Gobierno va a tener la posibilidad de poder llevar a cabo esos cambios que propone”, mencionó el analista y docente de la facultad de Estudios Internacionales Políticos de la Universidad del Rosario, Yann Basset.

Desde el legislativo donde el Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó las reformas de salud, pensión, trabajo, entre otras, consideran que los cambios si se están dando de una manera lenta, pero segura.

“Yo creo que efectivamente ha habido cambios, por supuesto que el cambio no es y no se dan en un abrir y cerrar de ojos. No es espontáneo, requiere trabajo, requiere acuerdos, pero en términos generales sí hay un balance positivo en términos económicos; creo que el balance no podía ser mejor. Estamos hablando de unas dimensiones del dólar por abajo de los 4.000 pesos, auguraban que estaríamos muy encima, pero de los 4.000 pesos; lo que quiere decir que las decisiones en materia económica han caminado de manera muy acertada”, dijo la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro en dialogo con Blu Radio.

Lo opuesto considera el senador del Cambio Radical David Luna, quien considera que las propuestas de campañas a las que se comprometió el presidente Petro, a eliminar, se mantienen e incluso consideran que se han multiplicado.

“Lamentablemente más de lo mismo. El presidente Petro se comprometió a cambiar la forma de hacer política, hacerla decentemente y hoy vemos como lamentablemente compra conciencias en el Congreso, entrega mermelada como ninguno antes y en segundo lugar hizo apuestas, como la transición energética, que lamentablemente solo se están quedando en palabras”.

Con lo que coincide la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal: “Pues claro que ha habido cambios, más corrupción, más cartelización de la política, más desastre, más incompetencia; en resumen, un cambio catastrófico porque es un Gobierno catastrófico”.

Para el analista y senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, se ha desarrollado a punta de anuncios y poca ejecución, además de eso, considera que las reformas que cursan en el Congreso están paralizadas en el legislativo luego de la ruptura de la coalición de Gobierno.

“Por un lado, un primer semestre bastante positivo en termino de leyes. Pasó una reforma tributaria bastante amplia en recursos, pasó la adición presupuestal, pasaron la ley de orden público, pasaron muchas cosas. Luego un segundo semestre bloqueado en la agenda legislativa como promete este segundo año con lo que acaba de pasar en la Comisión Primera. Dos, un Gobierno de muchos anuncios, pero que falta ejecución”, dijo el senador Ávila.

Algo con lo que coincide el senador de oposición Carlos Fernando Motoa, quien aseguró que la ejecución en los ministerios está atrasada y no se le ha cumplido a las personas por las que depositaron su confianza en las últimas elecciones.

“Un año a improvisaciones, un año de muy poca ejecución en materia presupuestal, donde no se ha cumplido el plan de Gobierno, donde no se ha cumplido a las comunidades a los territorios que respaldaron al hoy presidente de la República y seguimos desde la oposición advirtiendo, generando las alertas y tratando de corregir lo que este Gobierno ha venido presentando como reformas nocivas”.

Entretanto, el expresidente del Polo Democrático y senador del Pacto Histórico, Alexander López, considera que los cambios se están aplicando lentamente y se está aprendiendo a gobernar: “Es un cambio drástico de Gobierno, por primera vez se empieza a profundizar la democracia en el país, pero hemos tenido muchos escoyos naturales del aprendizaje en el que estamos, que aspiramos que en los próximos meses podamos superarlos y entregar un país de menor pobreza, con menor desigualdad y obviamente un país en paz”.

Lo cierto es que el mandatario de los colombianos desde hoy tiene 36 meses para que termine su mandato constitucional para el que fue elegido en el 2022.