Petro propone que Viceministerio de Juventud tenga "una persona que haya perdido un ojo en protesta"

Así lo anunció el presidente Gustavo Petro durante la posesión de las y los integrantes del Consejo Nacional de Juventud 2023 – 2024, evento que se realizó este miércoles, 2 de agosto, en la Casa de Nariño.

En su intervención, el mandatario afirmó: “Cuando el órgano institucional tenga poder, se llena de pueblo y entonces tendríamos una juventud movilizada alrededor del Consejo Nacional de Juventud”.

Habló de los jóvenes de integrantes de Primera Línea que siguen presos y reconoce que él no tenía la capacidad de liberarlos, pero, además, aseguró que siguen en esa condición porque no hubo movilizaciones para respaldarlos.

“Aún hoy muchos jóvenes están presos, me echan la culpa de ello como si yo encarcelara o pudiera liberarlos. Entes al interior del Estado, personas al interior del Estado, han decidido que esos jóvenes no salgan libres. No porque sean terroristas, porque ¿a quién se le ocurre decir que manifestarse es terrorismo? Sino al dictador, sino al fascista”, aseguró Petro.

Y dijo que esas personas que impiden la liberación de los jóvenes “quieren castigar el que la juventud se rebele”. Asimismo, agregó: “El que sea rebelde, el que piense diferente, el que sea diferente. Quieren una sociedad uniformada, que piense igual y que sea rebaño. Y como lo he dicho una y otra vez, los rebaños no van sino al matadero”.

Pero, además, hizo un nuevo llamado a los jóvenes y aseguró que los jóvenes que siguen presos están en esa condición porque no hubo movilizaciones.

“Pero la sociedad realmente ejerce la libertad de expresión, es en la movilización y por tanto la capacidad de movilización es una capacidad de poder que se puede volver poder. ¿Por qué siguen los jóvenes que se movilizaron protestando por razones justas presos? Porque nos quedamos en la casa. Así de simple, porque les dejamos”, señaló Petro.

“Porque quizás hay la aprensión de que como el Gobierno es de cambio, el Gobierno puede y resulta que este Gobierno no tiene completamente, sino apenas una esquina el poder. El poder debe pertenecerle al pueblo, luego el pueblo tiene que salir en las cosas específicas”, expresó.

Y, por último, habló de la persona que busca para ocupar el Viceministerio de la Juventud: “Estamos pensando quién será la persona que lidere eso. Yo le propuse a Gabriela que se una persona que haya perdido un ojo en la protesta social y que sea una persona capaz de dirigir la juventud con toda la claridad que se necesita como un faro a pesar de que le quisieron quitar la luz”.