Nunca me he movido con 50 millones en el bolsillo: cantante vallenato Julio Díaz por caso Nicolás

El cantante vallenato Julio Rojas Díaz es uno de los tantos nombres mencionados en el escándalo por la financiación de la campaña de Petro Presidente que reveló en los últimos días el hijo del presidente de la República Nicolás Petro. En uno de los chats y audios que se han destapado en las audiencias del caso está involucrado Díaz, ¿qué papel tiene en todo esto?

Según respondió en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, nunca hizo parte de ningún manejo de dineros que fueran a la campaña del 2022: “Yo nunca he tenido o me he movido 50 millones en el bolsillo”, aseguró.

Esto, luego de que se conociera un audio en el que Nicolás Petro le expresaba a Day Vásquez , su exesposa, que necesitaba movilizar un dinero. Se escucha decir a Day, según lo revelado por la Fiscalía: “Mi primo va mañana para Barranquilla, le podría decir a él que lleve 50 más. Él es de confianza; Julio César, el que cantó en tu cumpleañ

¿Qué relación tiene Julio Díaz con Day Vásquez y Nicolás Petro?

Julio Díaz, de acuerdo con su explicación, es primo de Day Vásquez e, incluso, fue contratado para una fiesta el año pasado donde estaba ella y Nicolás. Sin embargo, indicó que ya no está en contacto con Day y que “el último mensaje fue para invitarla al babyshower” de su hijo y, desde ahí, no se volvieron a hablar.

“No entiendo por qué me nombraron en eso, porque jamás recibí ni siquiera me lo ofrecieron ni me lo dijeron nunca (...) Nunca hice campaña política ni con Petro ni nada. Las veces que nos vimos fue en el cumpleaños de Nicolás y en la posesión presidencial”, agregó en Mañanas Blu.

Luego de que su nombre se viera involucrado, Díaz se puso a disposición de las autoridades y manifestó estar listo cuando requieran de su versión. Según dijo, está “asombrado” por cómo lo “metieron en ese enredo” del que, insistió, no tiene nada que ver.

