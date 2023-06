Abogado de los patrulleros involucrados en el caso de ‘chuzadas’, denunció entrampamientos

El abogado Miguel Ángel Del Río, que tiene cercanías con el Pacto Histórico , partido de Gobierno, anunció que fue fallida la diligencia de interrogatorio para uno de los uniformados de la Policía vinculado al caso de las ‘chuzadas’, escándalo que sacudió al país esta semana.

Del Río, dijo que no se garantizó el debido proceso en la diligencia interrogatorio y aseguró que Laura Sarabia, no tiene responsabilidad en la chuzadas.

“Estoy seguro hoy, que la señora Laura Sarabia no ha dado ninguna Orden porque entre otras cosas valga la pena aclarar, había otra investigación, era muy sencillo, que en esa investigación se estableciera interceptaciones legales, en el caso de la niñera y de Laura Sarabia no había necesidad de buscar presuntamente a través de una orden que se interceptaran unas líneas, aseguró el abogado.

Además, indicó que las interceptaciones ilegales no duraron tres días como se ha denunciado públicamente sino siete días

“La fuente no formal, entrega esas dos líneas precisando que hacen parte de la estructura, esa es la información que tiene el analista que se le entrega al fiscal y que se solicita la cancelación cuando se establece que no hay ninguna relación la pregunta que queda y que quiero subrayar ¿Por qué razón el fiscal no ordena la cancelación cuando el patrullero lo pone en preaviso?

Recordemos que la investigación por las interceptaciones ilegales continúa en el país y la Fiscalía avanza en el proceso de investigación.

