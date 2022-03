Absuelven al exgobernador de Bolívar por kits en mal estado para atender la ola invernal de 2007

El exgobernador Joaco Berrío fue absuelto en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, por el escandaloso caso de los mercados que aparecieron podridos en una bodega, los cuales serían entregados a los damnificados de la ola invernal del 2007 en el departamento de Bolívar.

La Corte Suprema resolvió la apelación de la Fiscalía en la que señalaban al exgobernador Berrío Villarreal del delito de prevaricato por omisión en torno al proceso por la pérdida de los mercados.

Por este mismo caso dos exfuncionarias de la Gobernación fueron condenadas a cinco años de cárcel; según las autoridades, mintieron al certificar que los mercados se habían entregado en buen estado en su totalidad. Un año más tarde, Berrío recibió el mandato como gobernador en 2008.

Para el Alto Tribunal, Berrío no tuvo la intención de entregar los kits en mal estado, por lo que aviso que no se responsabilizaría por una entrega a la Gobernación, que se hizo antes de su mandato: “no puede predicarse que el implicado actúo dolosamente,(...) Se advierte que tuvo razones que le generaron inquietud y lo llevaron a entender que no podía adelantar la entrega que formalmente no le habían sido puestos a disposición”.

