Acosta Osío pide no desarchivar investigación en su contra tras ser salpicado por exsenador Pulgar

BLU Radio conoció la petición del abogado Jesús Albeiro Yepes, defensa del excónsul Luis Fernando Acosta Osío, que pide no desarchivar la investigación que se llevaba en su contra en la Fiscalía delegada de la Corte Suprema de Justicia, por falsedad en documento privado, obtención de documento público y falso y, fraude procesal.

BLU Radio pudo establecer que la Fiscalía General decidió levantar el archivo cuando Jorge Luis Hernández, amigo cercano a Ivonne Acosta y quien pretendió sin éxito el cargo de rector de la Universidad Metropolitana, radicó ante esta misma autoridad la solicitud de desarchivo alegando que había hechos nuevos que ameritaban esa decisión. Además, lo hizo cuando el exsenador Eduardo Pulgar confesó que había sobornado al entonces juez Andrés Rodríguez Cáez del Atlántico y, por la orden de la corte de trasladar el proceso de sus primos a Bogotá.

La defensa de Osío alega que no se puede desarchivar un proceso si no hay elementos probatorios que sean nuevos y que el caso, que ya había sido archivado el 12 de diciembre de 2021, no tiene que ver con el de Pulgar, porque según el abogado Yepes, todo se remonta al lío familiar por la administración de la Fundación Acosta Bendek, el hospital y la Universidad Metropolitana.

Pues es Carlos Jorge Jalle, esposo de Ivonne Acosta, quien figura en la denuncia de la Fiscalía en contra del excónsul, al parecer, después de que él y su esposa fueran removidos de sus cargos. La Fiscalía dejó dos veces en firme el archivo de la investigación, pero decidió desarchivara en medio de la reciente condena a Eduardo Pulgar.

Los líos familiares de Acosta Bendek

Carlos Jaller Raad, exrector de la Universidad Metropolitana y esposo de Ivonne Acosta Acero, la ex vicepresidenta de la Fundación Acosta Bendek, impulsó acciones de orden penal y civil contra algunos miembros fundadores de la fundación y, miembros del consejo directivo de la universidad.

En medio de esta controversia, algunos funcionarios judiciales como el fiscal Gustavo Adolfo Orozco Pertúz, el juez Alberto Oyaga Machado, el juez Rafel Uribe Enríquez y Manuel Agusto López Noriega fueron llevados a prevaricar.

Tres jueces y un fiscal han sido imputados por múltiples delitos y algunos de ellos hoy se encuentran privados de la libertad. Dentro de dichos procesos penales, la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctimas a Juan José Acosta Osío, Alberto Acosta Pérez y al excónsul Luis Fernando Acosta Osío.

Lo que Ivonne Acosta reclama, respecto de la fundación, es ser la única “legitimada para adoptar las decisiones por, supuestamente, congregar el 100 % del quorum de la asamblea a falta de sus padres”. Según Luis Fernando Acosta Osío, esta parece ser la manera de encubrir las irregularidades en las que habría incurrido su esposo Carlos Jaller mientras estuvo en la rectoría de la Universidad Metropolitana, hechos que están siendo investigados todavía.

Por este proceso, el juez quinto civil de Barranquilla en decisión de primera instancia, sentencia del 7 de septiembre de 2020, no accedió a las pretensiones de Ivonne, hija del fundador Gabriel Acosta Bendek.

Un juez en segunda instancia revocó esta decisión; el tribunal dijo:

No contar con pruebas que le den certeza en cuanto a que las personas, hermanos del señor Gabriel Acosta Bendek, quienes durante 40 años aprobaron todo tipo de iniciativas que se adoptaron dentro de la fundación, desde la compra de bienes hasta la designación de dignatarios, hubieran adquirido la calidad de miembros fundadores de la fundación, con las mismas atribuciones de Gabriel Acosta Bendek y Sofia Acero de Acosta, quienes aparecen como fundadores en el acta primigenia de 1973, razón que condujo a la decisión de revocar la sentencia de primera instancia

Haciendo referencia a los hermanos del primer dueño de la Fundación Bendek, el señor Gabriel Acosta Bendek: Jacobo, Alfonso, Eduardo, Victoria y Regina, cuando él falleció, es decir, ellos siguieron tomando las decisiones de la junta directiva, removieron a Ivonne Acosta, hija de Gabriel Acosta y a su esposo Carlos Jaller.

En estos momentos, es la misma Corte Suprema de Justicia la que tendrá que definir quiénes son los legítimos titulares para tomar las decisiones en la fundación.

El excónsul Acosta Osío revive su lío familiar por caso Pulgar

Acosta Osío, quien era el cónsul honorario de la República de Polonia en la ciudad de Barranquilla, junto con su abogado Yepes, se preguntan sobre cuál es la trascendencia o consideración que conduzca a reanudar la investigación que se había archivado.

Sin embargo, la Fiscalía ya anunció el desarchivo de la investigación: “Reanudar la presente indagación preliminar”. “Asimismo, se emitirán órdenes a Policía judicial para eventualmente establecer diferencias entre los hechos objeto de la investigación que adelanta esta Fiscalía contra Luis Fernando Acosta Osío y otros eventos o posteriores que existen investigaciones y, en caso de ser procedente, disponer la compulsa de copias a que haya lugar”, señala el ente.

Por lo que su defensa le dirigió una solicitud de revocatoria de orden de desarchivo, dirigido a la Fiscalía 05 delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Dentro de sus argumentos señala que “esta decisión tampoco tiene vínculo espacio - temporal o temático con los hechos de la investigación, cuyo desarchivo dispuso su despacho”.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia evaluó la conducta del exsenador Eduardo Pulgar Daza por el ofrecimiento que hizo a un juez de Usiacurí, Atlántico, quien tenía a cargo el trámite de una audiencia de restablecimiento de derechos, en hechos ocurridos en 2017.

“Los delitos que se propuso caracterizar la investigación cuyo desarchivo se ha ordenado, refieren a los actos de adopción del acta de asamblea número 001 de 5 de mayo de 2016, de la Fundación Acosta Bendek”, señaló el abogado Yepes, refiriéndose al acta que delega quiénes son los miembros de la familia Acosta encargados de tomar las decisiones de la fundación y que ha sido de gran controversia para esta familia lograr definir quiénes heredaron esta potestad.