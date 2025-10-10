En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Acusan a joven de matar a sus tres hijos recién nacidos y esconderlos en un armario

Acusan a joven de matar a sus tres hijos recién nacidos y esconderlos en un armario

La investigación comenzó en julio del año pasado cuando los padres de la mujer encontraron los cuerpos de los dos recién nacidos envueltos en una manta en un armario de su casa

Detenida una joven italiana acusada de haber matado a sus tres hijos recién nacidos
Detenida una joven italiana acusada de haber matado a sus tres hijos recién nacidos
Foto: captura de pantalla video de RAI
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Una joven italiana de 25 años fue arrestada en Reggio Calabria (sur) bajo la acusación de haber matado a sus dos hijos recién nacidos que fueron encontrados envueltos en una manta dentro de un armario y la sospecha de que también asesinó a otro hijo nacido hace tres años, informó anoche la Policía en un comunicado.

La investigación comenzó en julio del año pasado cuando los padres de la mujer encontraron los cuerpos de los dos recién nacidos envueltos en una manta en un armario de su casa en la localidad de Pellaro y la mujer ha sido puesta bajo arresto domiciliario.

Las cámaras de vigilancia en los alrededores de la vivienda revelaron que la joven estuvo sola en el interior entre las 19.00 y las 20.30 horas del 8 de julio de 2024, la presunta hora del nacimiento y la muerte de los niños. Pruebas confirmaron que los bebes nacieron vivos, y que las muertes se produjeron por asfixia.

Los padres explicaron que en esa fecha su hija había sido ingresada en el Hospital General de Reggio Calabria para el tratamiento de una hemorragia grave poco antes de que se encontraran los bebés y negaron saber que estaba embarazada.

Además, los investigadores, a través de mensajes que se había intercambiado con su novio, quien está siendo investigado por complicidad, han reconstruido que la pareja ya había vivido una situación similar en 2022.

Los mensajes entre ambos revelan fuertes desacuerdos sobre si quedarse o no con el niño, hasta agosto, fecha en la que supuestamente la mujer dio a luz y también se deshizo del cuerpo del recién nacido que está siendo buscado con unidades caninas especializadas en el terreno donde vivían la mujer arrestada y su novio, así como en el de su familia inmediata.

