Aida Victoria Merlano, pese a casa por cárcel, seguirá con sus videos como influenciadora

La influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora Aida Merlano, quien está detenida en Venezuela, fue condenada a siete años y medio de prisión domiciliaria, por haber ayudado a su mamá a fugarse de prisión en 2019.

La generadora de contenido habló este miércoles en Mañanas Blu sobre su condena , cómo decidió ganarse la vida después del escándalo del que fue protagonista y anunció que seguirá trabajando en redes sociales y generando contenido; pese a tener casa por cárcel.

“Sí claro, porque imagínate porque tengo derecho al trabajo y esa es mi forma de generar ingresos…igual siempre he trabajado desde mi casa”, aclaró Merlano sobre este tema.

La pena la pagara en su residencia en la capital del Atlántico. La influenciadora indicó que su sitio de reclusión será en el apartamento en el que vive y que está pagando a cuotas.

¿Qué contó Aida Victoria Merlano en la entrevista con Blu Radio?

La mujer mencionó que su condena habría sido diferente si su mamá no representara lo que representa en la política nacional, y que eso se presta para todo un show mediático en su contra.

“Evidentemente la actitud habría sido diferente porque en un primer momento, por ejemplo, no me hubiesen ido a sacarme de mi casa. Casa que yo les di explícitamente la dirección en un correo, dos días antes que me fueran a sacar a punta de pistola. Tampoco me habrían sacado con el avión de la Policía y hacerme fotos y todo este show mediático”, indicó Merlano hija.

La también empresaria dio a conocer que su mamá, la excongresista Aída Merlano esta, detenida en Venezuela en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) . Y que no conocía que su abogado, Miguel Ángel del Río, había dicho que vendría para Colombia.

En este caso, el juez a cargo absolvió al odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas, quien atendía en su consultorio, ubicado en Bogotá, a la exsenadora: quien aprovechó este momento para emprender una cinematográfica huida.

Además, ya fue sentenciado a 15 años de prisión David Alexander Álvarez Cárdenas, el excapitán del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien fue declarado culpable de los delitos de favorecimiento de fuga y prevaricato por acción.