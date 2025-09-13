En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Alcaldesa de Cajibío, Cauca, fue capturada por anomalías en contratación

Alcaldesa de Cajibío, Cauca, fue capturada por anomalías en contratación

La mandataria, Diana Carolina Cabanillas, es señalada de firmar contratos sin requisitos legales. La Fiscalía adelantará audiencias para definir su situación jurídica.

Diana Carolina Cabanillas
Diana Carolina Cabanillas
Foto: Cajibío Alcaldía
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 08:02 p. m.

La alcaldesa del municipio de Cajibío, Diana Carolina Cabanillas Valencia, en el Cauca, fue capturada en Piendamó por funcionarios del CTI de la Fiscalía. La mandataria es investigada por presuntas irregularidades en la firma de contratos realizados en 2024 con un operador logístico para la organización del Día de la Familia Campesina en un corregimiento de ese municipio.

La orden de captura fue emitida por un juez, quien consideró que existían elementos suficientes para que la mandataria respondiera por supuestas anomalías en la firma de contratos públicos durante su administración.

Según las autoridades, el proceso está relacionado con la suscripción de contratos sin cumplir con los requisitos legales establecidos. La Fiscalía informó que a partir de mañana, 14 de septiembre, se solicitará ante el Centro de Servicios Judiciales de Popayán el inicio de las audiencias concentradas, que incluyen legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Será durante estas diligencias que el ente acusador deberá demostrar la presunta responsabilidad de la alcaldesa en los hechos investigados. Una vez finalicen las audiencias, se espera una decisión de un juez que determine la situación jurídica de la mandataria.

