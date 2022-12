Álvaro Uribe perdió tutela por afectación al buen nombre con Claudia López

Por enésima vez la Justicia me da la razón.

Uribe y De La Espriella no pueden abusar de la tutela y congestionar la justicia para acallar mi libertad de expresión ni evadir el control público.

No han podido ni podrán censurarme! Somos más grandes que todo su abuso de poder! 💪 pic.twitter.com/CANosenwpo