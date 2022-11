Archivan proyecto que buscaba legalizar Uber

La iniciativa cayó en primer debate con una derrota anunciada, que no contó con la participación del vocero que la impulsaba. Cada vez se agotan más las vías legales para que el servicio de Uber sea regulado.



"Es un proyecto está mal hecho, totalmente ilegal, va en contravía de lo que normativamente y constitucionalmente señala la ley, no solamente quería regular la prestación del servicio individual privado, sino que quería también abarcar sectores como el la carga, servicios especiales y mensajería, destruyendo miles de empleos formales", afirmó Carlos Guevara, representante de Mira.



El trámite de la iniciativa en la Comisión Sexta fue de corta duración por la ausencia de Gonzalo Araujo, vocero de la iniciativa. Todos los congresistas presentes estuvieron de acuerdo con que archivaran del proyecto argumentando que el mismo daba vía libre a que Uber y otras plataformas funcionaran sin una regulación efectiva.



"Era un proyecto que no quería sujetarse a establecerse como una empresa formal de transporte público en el país y que a su vez no quería que se les vigilara la tarifa, que es lo básico en la prestación de un servicio de esta categoría. Obviamente hay un factor diferenciador que es la calidad del servicio que es lo que deben aprender los señores taxistas para poder competir con esta plataforma tecnológica", indicó Guevara.