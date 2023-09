Arturo Char seguirá detenido en centro carcelario: Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia confirmó que el exsenador Arturo Char seguirá detenido mientras continúa la investigación en su contra por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. El alto tribunal indicó que hasta que la Sala Especial de Instrucción no defina si el proceso se acusa o precluye, el ex residente del Senado y ex presidente del Junior de Barranquilla seguirá detenido en centro carcelario.

Asimismo, la Corte Suprema aclaró que el senador puede solicitar que se le dé detención domiciliaria, pero si se llega a hacer esa solicitud, la Sala entrará a evaluarlo en su momento. El abogado de Arturo Char, Iván Cancino confirmó que su cliente aún sigue recluido en las instalaciones de la Dijín en Bogotá.

Cabe recordar que la Policía Judicial hizo efectiva la orden de captura contra Arturo Char y elaboró un documento para dejarlo a disposición de la Sala de Instrucción para que un magistrado evalúe la legalidad de la captura y ordene su encarcelamiento. Es importante resaltar que el Inpec define el sitio de reclusión.

"De otro lado, como la defensa pidió una ampliación de la indagatoria, la sala está pendiente de definir fecha para esa diligencia que podría ser la otra semana", explicó la Corte.

¿Por qué fue capturado Arturo Char?

El pasado miércoles, 6 de septiembre, la Corte Suprema emitió una orden de captura internacional contra el exsenador Arturo Char, según el ente, porque él habría participado en presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. La investigación se da por su implicación en el caso de la 'Casa Blanca' en la costa Atlántica en donde se generó una gran cantidad de compra de votos, hechos que ha denunciado Aida Merlano a las autoridades colombianas.

Además de estos testimonios entregados ante la Corte, hay documentos y otros elementos digitales obtenidos en el allanamiento a la “Casa Blanca” que muestran varios momentos en los cuales Arturo Char pudo encontrarse involucrado en la creación y dinámica de un entramado delictivo.

Ante estos hechos, el propio Arturo Char aseguró que respeta las decisiones legales de la Corte y acata todo el procedimiento hasta que la propia justicia, dice él, "demuestre su inocencia": "Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra”, agregó.

