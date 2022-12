Asesinan a líder comunitario en Chocó que había denunciado amenazas de muerte

Dos hombres armados, presuntamente integrantes del Clan del Golfo, incursionaron en la vereda Villa Nueva de Riosucio, en límites del Urabá antioqueño y chocoano, y asesinaron al líder comunitario de esa vereda Edis Care, quien además era miembro del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó.

La víctima, y otros miembros de esa comunidad, habían denunciado amenazas en abril de este 2020 cuando también alertaron la presencia d

e hombres armados cerca de las viviendas.

El Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, confirmó que el Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó, conocido como Cocolatu, fue acreditado por la JEP como víctima colectiva, y presentará el informe sobre su victimización a esta entidad y la Comisión de la Verdad el 28 próximo 28 de septiembre.

En diálogo con BLU Radio, el coronel Heinar Puentes, comandante de la Policía en Urabá,

confirmó que el cuerpo aún permanece en la comunidad, pues la zona es de difícil acceso.

Informó que en la tarde de este martes tropas del Ejército y la Policía estarían llegando a la zona para recoger el cadáver y proteger a los pobladores.

En la denuncia realizada el 3 de abril, el consejo comunitario alertó que en medio del proceso de restituciòn de tierras, los grupos armados los amenazaron con que “deberían desalojar sus predios, de lo contrario no serían responsables de lo que sucediera"

Cocolatu es un territorio integrado por 48 comunidades y 5.803 personas. “Han vivido entre las balas y ataques de diversos actores armados y los intereses de empresas y Fuerza Pública. Desde 2019 demandan al gobierno que se comprometa con su protección y seguridad”, manifestó el CINEP.