Así queda conformada la Corte Constitucional con la llegada de Carlos Camargo

Finalmente, la Plenaria del Senado de la República eligió al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, esto tras una votación con 62 votos a favor para ser nombrado en este importante cargo para el periodo 2025-2033, en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes.

Carlos Camargo X @SenadoGovCo

¿Cómo queda la Corte Constitucional con Carlos Camargo?

Según expertos, la Corte quedaría “más equilibrada” y no tan progresista con la llegada del exdefensor del Pueblo, pues allí ya hacen presencia dos magistrados afines con el Gobierno nacional, a quienes ternó el presidente Gustavo Petro: Vladimir Fernández, por ejemplo, que llegó a ser su abogado personal.

Ahora, el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, quien lleva en el cargo desde el 1 de septiembre de 2020, contará con la siguiente terna, añadiendo la llegada de Carlos Camargo:



Vicepresidenta Paola Andrea Meneses.

Magistrada Natalia Ángel Cabo.

Magistrado Juan Carlos Cortés González.

Magistrado Vladimir Fernández.

Magistrado Miguel Polo Rosero.

Magistrada Lina Marcela Escobar Martínez.

Magistrado Héctor Carvajal Londoño.

Cabe recordar que por la Corte Constitucional pasan decisiones clave, como la reforma pensional que es de interés por parte del Gobierno nacional y, ahora, también pasará la decisión por el magistrado Camargo.

Corte Constitucional

“No es algo personal, sino un llamado a defender la Constitución”

En sus primeras palabras como magistrado, Camargo agradeció la confianza del Senado para elegirlo en este cargo y aseguró que “tiene un compromiso con el pueblo” el cual deberá cumplir en nombre de toda Colombia.

“Hoy más que nunca, sé lo que está en juego y es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La certeza que la justicia se ejerce no en nombre de unos pocos, sino para todo el pueblo colombiano (…) Se ha dado un proceso transparente y legal. Esa es la grandeza de nuestra institucional, que no se tomen en la soledad de los despachos, sino en escenarios donde se expresan voces plurales de la Nación”, expresó.