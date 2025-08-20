Publicidad

Así va el rompecabezas para identificar autores intelectuales de magnicidio a Miguel Uribe

Agencias de Inteligencia están a punto de armar el rompecabezas para determinar los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

miguel-uribe-funeral-afp.jpg
Funeral de Miguel Uribe Turbay
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 10:40 p. m.

Las agencias de inteligencia están cerca de esclarecer quiénes serían los autores intelectuales del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según un informe conocido por Blu Radio, la responsabilidad apuntaría a la columna móvil Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, bajo el mando de 'Iván Márquez'.

El documento revela que 'El Zarco Aldinever' sería una pieza clave en el atentado. También aparece en la investigación Katerine Andrea Martínez, 'Gabriela', quien después del ataque salió de Bogotá hacia Florencia, Caquetá. Fue capturada antes de llegar a Belén de los Andaquíes, donde la esperaba 'Cristóbal', coordinador de la Teófilo Forero.

Meses atrás, en esa misma región, 'El Costeño' habría participado en una reunión con un enlace enviado por 'El Zarco Aldinever', en ese momento segundo al mando de la Segunda Marquetalia y jefe de la Teófilo Forero.

El papel de la Teófilo Forero en magnicidio de Miguel Uribe

La columna móvil Teófilo Forero, reconocida por su historial de secuestros, ataques y homicidios durante el conflicto armado, nunca entró en el proceso de paz con el gobierno Santos. Posteriormente, desertores como 'Iván Márquez' y 'El Paisa' anunciaron la creación de la Segunda Marquetalia en 2019, con el objetivo de atacar a quienes consideraban “traidores” y a la clase dirigente.

Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay
Foto: Centro Democrático

El informe de inteligencia indica que la intención original era colocar un explosivo en el vehículo de Uribe Turbay, pero al no lograrlo, habrían contratado a un sicario adolescente.

Casi 200 investigadores trabajan en armar el rompecabezas del magnicidio. La hipótesis principal vincula de manera directa a la Teófilo Forero como autor intelectual, lo que podría llevar a nuevas capturas en los próximos días.

