Presidente Petro sobre magnicidio de Miguel Uribe: "Indicios muestran hacia Segunda Marquetalia"

En una publicación realizada en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a los principales indicios en torno al magnicidio del senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay. El mandatario aseguró que no hay pruebas de que el ELN esté detrás del atentado y manifestó que los principales señalados son las disidencias de la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Mordisco.

“Los indicios muestran una vía hacia la Segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador. No hay indicios hacia el ELN, pero si hacia la Segunda Marquetalia, ambas agrupaciones están en guerra abierta contra el gobierno, están en una oposición armada”, dijo el presidente.

Nunca he dicho que el ELN este detrás del asesinato del senador Uribe Turbay.



El ELN debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar.



Hay que recordar que, a poco más de dos meses del atentado y a una semana de la muerte del senador, aún se desconoce el autor intelectual del hecho. Desde entonces, seis personas han resultado capturadas por estar vinculadas al magnicidio: el joven de 15 años que disparó a Miguel Uribe, alias ‘Gabriela’, alias ‘El Costeño’, alias ‘El Viejo’, Carlos Eduardo Mora y Cristian Camilo González.

En la publicación del mandatario, el presidente Petro se refiere también al conflicto que existente entre el ELN y las disidencias de las Farc. El jefe de Estado reiteró su llamado a Venezuela para que saque a dichos criminales de ese territorio.

“Las dos (ELN y disidencias) están centradas en las economías ilícitas, han entrado en guerra entre sí, después de la trampa que el ELN le puso a la segunda Marquetalia en territorio venezolano. Para el bien de Colombia y Venezuela, no debe haber grupos armados binacionales, dirigidos por extranjeros, en nuestros territorios. ELN y Segunda Marquetalia en guerra contra el proyecto de cambio, sirven a las mafias de la extrema derecha”, finalizó Petro.