Petro cuestionó homenajes a Miguel Uribe: “Se busca que los colombianos se maten entre sí”

El mandatario está en Boyacá por la firma de un pacto entre el Gobierno y la Gobernación para la entrega de títulos de tierra. Desde allí, se refirió a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay que se llevaron a cabo ayer en el Congreso de la República, la Catedral Primada de Colombia y el Cementerio Central.

El presidente cuestionó los homenajes porque, según él, buscaron que los colombianos se enfrenten entre sí.

“No hablamos de venganza. Ayer, solo como palabras en un homenaje que debió ser a la vida y la paz, las palabras de la venganza. No podemos revivir al senador Miguel Uribe Turbay. Hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho post mortem de los homenajes en los que se busca que los colombianos se maten entre sí”.

Presidente Petro en un evento en Boyacá. Foto: Presidencia - Joel González

Este pronunciamiento del presidente se da a propósito del discurso de Miguel Uribe Londoño, padre del senador, quien en medio de la eucaristía en la Catedral Primada envió un mensaje político diciendo que las banderas de su hijo tenían que ser recogidas por un liderazgo claro de cara a las elecciones de 2026. También habló de aprovechar la oportunidad de un cambio, actuar para no seguir por este mismo camino y ser conscientes de dónde viene la violencia y quién la promueve.

“Llegó la hora de que todos actuemos. El país tiene claro de dónde viene la violencia, pero lo más importante es que los colombianos tengan claro cuál será el liderazgo de continuar lo que hoy deja Miguel. Callaron a Miguel, pero no podrán callar a millones de colombianos. Tenemos una oportunidad en 2026, no la desaprovechemos. Presidente Álvaro Uribe, usted y su partido respaldaron las ideas de un gran líder. Hoy lo devuelvo a usted y a Colombia. Estamos en la obligación de enaltecer el propósito de un país sin violencia. Su causa fue la seguridad: una Colombia en paz para todos los colombianos. Esa tiene que ser nuestra lucha. Organicemos esa causa y, en los próximos meses, brindemos el triunfo de ese liderazgo que tome las banderas de Miguel”, dijo.