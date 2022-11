"Atacaremos con medios legales": alcalde de Malambo por investigación sobre contratos

Este viernes, el alcalde del municipio de Malambo, Rumenigge Monsalve, se pronunció frente a las investigaciones adelantadas por entes de control en el marco de las presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato de mercados para la población vulnerable durante la emergencia sanitaria.

El mandatario aseguró que, con acciones legales, buscará demostrar la transparencia con la que ejecutó los procesos contractuales por el orden de los $4.000 millones para la adquisición de 80.000 kits alimenticios.

“Hemos sido afectados por una decisión administrativa que no comparto. Atacaremos con todos los medios legales previstos en el estado social de derecho para mostrar mi legítima inocencia. No dudo de las instituciones, siempre he estado a favor de la justicia”, señaló el mandatario.

Monsalve indicó que podría tratarse, incluso, de una persecución política, al cuestionar que los entes de control no iniciaron investigaciones por presuntas irregularidades en los procesos contractuales de administraciones anteriores.

“El municipio tiene un endeudamiento de $104.000 millones y nunca fue investigado. Se hicieron contrataciones que aún están sin finalizar, y nunca fueron investigadas porque sabemos que había otros movimientos políticos a cargo. Vamos a exigirle al estado que recapacite y analice nuestras acciones”, finalizó el alcalde.