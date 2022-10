Audiencia Nacional de España avaló extradición a Colombia de Carlos Mattos

La Audiencia Nacional de España avaló extradición a Colombia del empresario Carlos Mattos, a quien la justicia colombiana le lleva dos procesos por sobornar supuestamente a dos jueces de la República. Sin embargo, su defensa aclaró que aún le queda lo que se denomina un ‘recurso de súplica’ que es una especie de apelación. Después de esa etapa el empresario sería extraditado.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que Mattos ya no tiene circular roja en su contra, es decir, ya no tiene orden de captura internacional. No obstante, los fiscales del caso solicitarán que se ordene una nueva captura en las próximas horas.

Mattos es investigado por sobornar, supuestamente, al juez Reinaldo Huertas, a su asistente, a abogados e ingenieros para que el proceso fuera direccionado al despacho de Huertas y este, posteriormente, fallara a su favor y lo beneficiará con la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia.

Y el segundo proceso, es por pagarle cerca de 100 millones de pesos como regalo a la jueza Ligia Hernández. Según la Fiscalía, por dictar unas medidas cautelares a su favor en el mismo proceso.