Auxiliar de enfermería denuncia que lo amenazaron por su profesión en el Tolima

Wilson Penagos Guerrero, un auxiliar de enfermería que labora en el Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de Carmen de Apicalá, recibió amenazas de muerte por medio de un panfleto donde le piden salir “por las buenas” del barrio donde reside.

“Salí del hospital de entregar turno, me dirigí a mi casa y al ingresar veo un panfleto donde me dicen que tengo que irme por las buenas del barrio y que si no lo hago tendré que asumir las consecuencias”, dijo Penagos.

“Es muy triste y frustrante porque lo único que hago es servirle a la comunidad”, señaló el auxiliar de enfermería.

Este joven asegura que llegó hace 15 años al municipio donde logró con esfuerzo graduarse en esta carrera y gracias a su desempeño pudo ingresar a trabajar al hospital del municipio que, según él, lo vio crecer.

“Es frustrante y triste porque este es el pueblo que me vio crecer, que hace 15 años me vio llegar cuando yo era solo un niño y que se ha dado cuenta todo el esfuerzo que me ha tocado para llegar donde estoy”, puntualizó.

German Mogollón, alcalde de Carmen de Apicalá, lamentó este hecho y resaltó la labor que ha realizado el joven.

“Es lamentable esta noticia, Wilson es un muchacho que ha colaborado y está muy pendiente del municipio”, dijo el mandatario

“Las personas del sector de la salud trabajan día y noche para que el coronavirus no llegue al municipio. A ellos hay que darles las gracias por la labor que realizan”, manifestó el mandatario.

La víctima ya interpuso la denuncia, por su parte el mandatario aseguró que se están adelantando las investigaciones para establecer quien es la persona que está detrás de estas amenazas.

Vea el panfleto contra el profesional aquí:

