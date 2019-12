Por: Diana Ospino Parra, BLU Radio

La Fiscalía desarticuló una banda delincuencial, conformada por nueve personas que se dedicaban a robar motos inmovilizadas en los patios del Tránsito de Barranquilla.

Sobre el tema, las autoridades revelaron que cuentan con interceptaciones telefónicas en las que se evidencian cómo los miembros de la organización negociaban motos que, incluso, tenían un mes de inmovilizadas. Lo anterior, a cambio de pagos que iban desde los 800.000 pesos.

Las denuncias de administradores de los patios dispuestos para el parqueo de vehículos inmovilizados en Barranquilla, permitieron a la Fiscalía iniciara la investigación que terminó con la desarticulación de esta red que hurtaba hurtar motos que, se supone, estaban bajo custodia de las autoridades de tránsito.

Son al menos 19 denuncias por motocicletas que desaparecieron de estos patios las que están en la investigación, aunque la Fiscalía espera conocer de otros casos que no fueron reportados.

De acuerdo con investigadores de la Sijin, dentro de esta organización hay funcionarios de la empresa de grúas que tenía bajo a su responsabilidad la vigilancia de las motocicletas.

Publicidad

Lea también: Desarticulada red de hurto de motos que eran vendidas por internet

Los capturados permitían la salida de los vehículos, de autopartes y documentos, a cambio de pagos que arrancaban en $800.000.

En una de las interceptaciones telefónicas se escucha a los capturados cuando se burlan tras el robo de una moto y aseguran que a la propietaria le resulta más simple comprar una nueva.

“Esa moto no tiene wey, la vieja tiene que pagar un poco de placa en parqueo, mejor compra una nueva”, dice uno de los hombres capturados.



En otra de las interceptaciones explican que en un parqueadero se desapareció una moto con apenas un mes de estar en los patios.

“La moto tiene un mes de estar aquí y la fueron a sacar. Estamos búscala y búscala y no aparece. Ahora se nos revuelve la vaina”, dice con angustia uno de los miembros de la red en otra interceptación.



Publicidad



La Sijín obtuvo audios en los que quedó evidencia como los involucrados en la investigación se peleaban por las motos e incluso se turnaban para robarlas.

“Él tiene sus motos apartadas y cuando llegue y no las vea no se qué. Ellos se están dando palo, que no se moleste que cada quién tiene su turno y ya”, se escucha en otro de los audios.





Lea también: Desmantelan banda dedicada al hurto de motos y extorsión en Bucaramanga

Publicidad

La banda adulteraba los sistemas de identificación de las motos y con documentos y placas falsas, las vendían en distintos municipios de los departamentos del Atlántico y La Guajira.

Los capturados fueron presentados ante una juez de control de garantías por los delitos de hurto, uso de documento público falso y concierto para delinquir.

Todos aceptaron los cargos, repararon a las víctimas y fueron beneficiados con la detención domiciliaria.



Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

undefined