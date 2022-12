Benedetti niega haber trabajado con abogado capturado en escándalo de chuzadas

Luego de conocerse la captura en las últimas horas de Diego Rayo,y en el que un juez determinó casa por cárcel al mismo general de la Policía Humberto Guatibonza,“Él no ha sido asesor ni ha trabajado conmigo en la UTL, creo en su inocencia. Yo lo que creo es que es una actitud del fiscal, otra vez mediática, para tapar lo del apartamento en España, para lo que le van a comprobar en las próximas horas, de que él era el abogado de Mattos cuando se hizo el tema fraudulento.

Es un show más del fiscal”, manifestó Benedetti.

Vea también: Fiscalía capturó enlace clave de Armando Benedetti, vinculado al escándalo de chuzadas

Dentro de las pruebas que maneja la Fiscalía,en lo que rotula como un “montaje”.“El caso empezó diciendo que yo tenía relación con Guatibonza, con Madero, con Salinas, después con la ‘hacker’ y ahora voy en Madero.Acusó además al fiscal indicando que era el abogado de Carlos Mattos, hoy también enfrentando procesos judiciales,Todas estas filtraciones llegaron primero a los medios de comunicación antes de la corte. Yo no conozco a Salinas ni a Madero, nunca me he reunido con ellos. Lo que están haciendo con Rayo es otro show mediático para tapar que el fiscal era el abogado cuando se hizo el reparto fraudulento a los jueces. El rufián es el fiscal, no yo”, concluyó el senador.





