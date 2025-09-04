Capturado ciudadano estadounidense requerido por EEUU por tráfico transnacional de opioides

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmó la captura en Medellín de Michel Bernabé Vásquez, ciudadano estadounidense solicitado en extradición por una Corte del Distrito del Sur de Florida.

El operativo se realizó en vía pública del barrio Aranjuez de la capital antioqueña, y estuvo orientado a desarticular una red de narcotráfico transnacional señalada de obtener, transportar y comercializar de manera ilegal analgésicos opioides como la oxicodona y la hidrocodona.

Estas sustancias, de uso controlado por su alto poder adictivo y sus graves riesgos para el sistema nervioso central y respiratorio, eran enviadas presuntamente desde aeropuertos colombianos hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el requerimiento internacional, una vez en territorio norteamericano los opioides eran vendidos al menudeo en distintas ciudades o distribuidos a través de la “Dark Web”, un sector oculto de internet que permite transacciones ilegales fuera del alcance de los buscadores convencionales.

La captura de Vásquez se produce en el marco de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos en materia de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Según la Fiscalía, el ciudadano extranjero permanecerá a disposición del ente acusador mientras avanzan los trámites legales de su extradición hacia Estados Unidos.

Para las autoridades, el caso pone en evidencia la expansión de redes criminales dedicadas al mercado ilegal de opioides, considerado actualmente una de las principales amenazas de salud pública en Norteamérica y un frente prioritario de cooperación judicial internacional.