Capturan 3 integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ responsables del asesinato de policías en Cauca

En un operativo de la Policía realizado en Popayán, fueron capturados tres integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, sindicados de participar en el asesinato de cuatro uniformados en el departamento del Cauca.

El anuncio lo hizo el general Carlos Triana, director de la Policía, quien aseguró que con estas capturas se avanza en la ofensiva contra el multicrimen. “Sigue cayendo la cadena de responsables de los homicidios de nuestros policías. Estos delincuentes deberán responder ante la justicia por los crímenes cometidos contra la institución y contra el país”, afirmó el general.

Los capturados fueron identificados como alias ‘Kevin’, ‘Winder’ y ‘Flaco’, quienes, de acuerdo con la investigación, hacían parte del componente armado de estas disidencias y recibían órdenes de alias ‘Pastuso’, cabecilla de comisión, para realizar actividades de observación criminal y perpetrar homicidios selectivos.

¡𝐒𝐈𝐆𝐔𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐘𝐄𝐍𝐃𝐎 𝐀𝐒𝐄𝐒𝐈𝐍𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈́𝐀𝐒! En Popayán, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, capturamos a tres integrantes del frente ‘Jaime Martínez’, señalados responsables de participar en el homicidio de cuatro de nuestros… pic.twitter.com/zn1gMfyAvN — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 28, 2025

Los asesinatos por los que son señalados ocurrieron en julio y agosto en los municipios de El Tambo y Morales, Cauca, donde cuatro policías fueron emboscados en distintos atentados criminales.

Durante la operación, las autoridades incautaron seis artefactos explosivos, veinticinco cartuchos, cuatro celulares, un vehículo, una motocicleta y dos millones de pesos en efectivo, elementos que habrían sido utilizados para planear y ejecutar acciones armadas contra la Fuerza Pública.