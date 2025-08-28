Publicidad

Capturan 3 integrantes del frente 'Jaime Martínez' responsables del asesinato de policías en Cauca

Capturan 3 integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ responsables del asesinato de policías en Cauca

Entre los capturados están alias ‘Kevin’, ‘Winder’ y ‘Flaco’, señalados de ejecutar atentados en El Tambo y Morales, Cauca.

Capturan tres integrantes del frente ‘Jaime Martínez’
Capturan tres integrantes del frente ‘Jaime Martínez’.
Foto: Policía
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 28, 2025 10:27 a. m.

En un operativo de la Policía realizado en Popayán, fueron capturados tres integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, sindicados de participar en el asesinato de cuatro uniformados en el departamento del Cauca.

El anuncio lo hizo el general Carlos Triana, director de la Policía, quien aseguró que con estas capturas se avanza en la ofensiva contra el multicrimen. “Sigue cayendo la cadena de responsables de los homicidios de nuestros policías. Estos delincuentes deberán responder ante la justicia por los crímenes cometidos contra la institución y contra el país”, afirmó el general.

Los capturados fueron identificados como alias ‘Kevin’, ‘Winder’ y ‘Flaco’, quienes, de acuerdo con la investigación, hacían parte del componente armado de estas disidencias y recibían órdenes de alias ‘Pastuso’, cabecilla de comisión, para realizar actividades de observación criminal y perpetrar homicidios selectivos.

Los asesinatos por los que son señalados ocurrieron en julio y agosto en los municipios de El Tambo y Morales, Cauca, donde cuatro policías fueron emboscados en distintos atentados criminales.

Durante la operación, las autoridades incautaron seis artefactos explosivos, veinticinco cartuchos, cuatro celulares, un vehículo, una motocicleta y dos millones de pesos en efectivo, elementos que habrían sido utilizados para planear y ejecutar acciones armadas contra la Fuerza Pública.

