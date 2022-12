Capturan a 'El Tortugo' y 'El Lindo' por los robos en el puente Pumarejo

Manuel Segundo Martínez Fernández, 'El Tortugo', detenido en Palermo, fue dejado a disposición de la Fiscalía luego de que en su vivienda le fueran hallados elementos hurtados en el puente, informó la Policía del Magdalena. Esta persona tenía casa por cárcel y le aparecen antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

En la foto, alias 'El Tortugo':

También en Palermo fue detenido Johan Farid Mazenett Reales, 'El Lindo', a quien le hallaron cuatro de las luminarias hurtadas en el puente.

Según la firma constructora Sacyr, sumadas las pérdidas ocasionadas por estos robos y lo que costaría la nueva instalación de estos elementos, la cifra alcanza los mil millones de pesos.

De acuerdo con los reportes oficiales, ya han sido hurtadas 20 luminarias, 5 tubos de ocho pulgadas utilizados para desagüe, equipos de monitoreo, tapas, rejillas y 800 metros de cables de energía.

Sobre las luminarias hay que precisar que son traídas de Europa y el proceso de importación tardaría unos cuatro meses.

Como respuesta a esta situación, la Policía Metropolitana de Barranquilla extendió hasta el corregimiento de Palermo, Magdalena, donde termina el puente y del lado donde se han presentado más robos, la vigilancia del personal de su jurisdicción.

Los elementos robados son vendidos en el mercado negro a muy bajo precio, pero significa un gran daño para la megaestructura de 3,2 kilómetros que tuvo un valor de 800.000 millones de pesos.

"Ya hemos tomado la coordinación con la Policía del Magdalena y hay vigilancia permanente en el lugar para evitar esta ola de hurtos", dijo el general Ricardo Alarcón, comandante de la Metropolitana de Barranquilla.

Los robos no solo se limitan al nuevo puente, sino que la vieja estructura, que ya no es utilizada, también está siendo desmantelada. Para mañana está programada una reunión del Invías, la Alcaldía de Barranquilla y la firma constructora Sacyr para concretar planes de vigilancia. Una de esas medidas sería la instalación de cámaras de vigilancia ya que en este momento no se cuenta con ellas.

También sobre el nuevo puente, otro tema que preocupa es de los accidentes de tránsito pues en menos de dos meses ya han perdido la vida dos personas en este lugar, en hechos que están relacionados con el estacionamiento indebido de vehículos en la placa central.

