Capturan a mujer que le vendió lujoso apartamento al senador Armando Benedetti

En el aeropuerto El Dorado, a las 3:39 de la madrugada de este martes, se efectuó la captura de Ruby Corredor Ruiz, quien le habría vendido un lujoso apartamento al senador Armando Benedetti en el norte de Bogotá.

Lea también: Capturan a esposo de alcaldesa de San Onofre con $294 millones en efectivo

Publicidad

Corredor Ruiz fue capturada por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado.

El inmueble de la polémica, antes de pertenecer a Corredor –que lo vendió a Benedetti– era administrado por el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y fue objeto de extinción de dominio a Félix Gaitán Molina y Cecilia Cendales de Gaitán, del clan narcotraficante encabezado por Ignacio Gaitán Cendales.

El inmueble tuvo un costo de 1.600 millones de pesos y según el congresista, lo compró “bajo el avalúo más alto del conjunto” y todo lo reportó en su declaración de renta.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

“No me lo cedió ni lo traspasó. Si la investigación es sobre cómo ella lo adquirió espero que lo aclare. Mis finanzas las han investigado y no hay nada ilegal”, aseguró Benedetti.

“Yo compré el apartamento, nadie me lo cedió. A la señora Corredor la investigan por cómo lo compró, no por la venta. Mis finanzas han sido investigadas muchas veces por la CSJ y no hay nada”, agregó.

Publicidad