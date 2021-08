Capturan a padrastro de Samuel David, el menor que murió en hospital de Kennedy

Fue capturado Joel Mora, el compañero sentimental de la mamá de Samuel David, el menor de un año y medio de edad que murió en extrañas circunstancias en el hospital de Kennedy.

Justo cuando llegó a los juzgados de Paloquemao, Joel Mora fue detenido por las autoridades. El hombre deberá responder por los presuntos golpes que presentó el menor de edad y por la muerte de este pequeño.

Cabe recordar que el niño fue llevado al hospital de Kennedy donde sus padres supuestamente advirtieron de un accidente, pero las autoridades establecieron que había sido víctima de múltiples golpes; además, entre lágrimas, este hombre señaló que es inocente: “Me parece algo injusto. Ver todos esos comentarios por algo que yo no he cometido, que yo no hice”.

Este sábado avanzan las audiencias preliminares.

BLU Radio confirmó que este hombre podría enfrentarse a la sancionada ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, en caso de llegarse a demostrar su responsabilidad.

Publicidad

Le puede interesar: La Intérprete: El tenso encuentro de Uribe con la Comisión de la Verdad