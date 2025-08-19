Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Capturan a responsable de un feminicidio en Granada, Meta

Capturan a responsable de un feminicidio en Granada, Meta

La víctima, una mujer de 26 años de edad, recibió un disparo con una escopeta.

Feminicidio (1).png
Feminicidio Imagen de referencia
AFP
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: agosto 19, 2025 04:39 p. m.

Jennifer Camila Jaramillo, una mujer de 26 años de edad, se convirtió en la más reciente víctima de feminicidio en el Meta. Su agresor, identificado como Jhon Carlos Santos, quien sería su expareja sentimental, fue detenido por las autoridades con apoyo de la comunidad.

Según información oficial, el hecho se registró hacia las 10:00 de la noche de este lunes 18 de agosto en el barrio La Sabana, en el municipio de Granada.

Allí, vecinos alertaron sobre la situación que dejó a la mujer gravemente herida, luego de recibir un disparo con una escopeta. A pesar de ser trasladada en ambulancia, la gravedad de las heridas le causaron la muerte.

Andrea Lizcano, secretaria de gobierno del Meta, confirmó la captura del presunto responsable, quien ya fue entregado a la Fiscalía, y pidió celeridad en la investigación.

“Pedimos que se investigue rápidamente los motivos de este nuevo hecho que deja muerta una mujer de nuestro departamento, pero que además nos golpea como sociedad ante situaciones que no se pueden seguir presentando”, señaló.

Jenifer Camila era mamá de dos hijos menores de edad. Por su parte, se espera que el agresor sea presentado ante un juez para la legalización de su captura.

