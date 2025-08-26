Capturan en Huila a extorsionista que se hacía pasar por integrante del ELN

Durante varios meses, el Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con el Gaula Militar de la Novena Brigada, le hicieron seguimiento a un hombre que se hacía pasar por integrante del frente Manuel Vásquez Castaño, de la columna móvil Juan Carlos Chilhueso Pazzu del ELN, con el fin de extorsionar a comerciantes del occidente del Huila.

Según la investigación, el hombre intimidaba a sus víctimas mediante panfletos y mensajes de WhatsApp, en los que les exigía sumas de dinero que oscilaban entre $1.000.000 y $15.000.000.

Con esta fachada criminal, amenazaba con perpetrar atentados con explosivos contra los establecimientos comerciales y contra la integridad de sus propietarios.

“Logramos la captura en flagrancia de un hombre que se hacía pasar por integrante del ELN para extorsionar a comerciantes. Este individuo les exigía a sus víctimas sumas hasta de 15 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de las víctimas y de sus establecimientos comerciales”, dijo el mayor Oscar Mauricio Rojas, comandante del Gaula de la Policía Huila.

La captura se realizó en el casco urbano de La Plata, en momentos en que el delincuente intentaba huir con el dinero producto de una extorsión. La intervención de las autoridades permitió detenerlo y evitar que continuara con sus actividades criminales.

“Gracias a la reacción oportuna de nuestras unidades Gaula fue sorprendido cuando intenta huir con el dinero producto de una de sus exigencias económicas extorsivas. No permitiremos que delincuentes se disfracen de estructuras armadas para atemorizar a la ciudadanía”, dijo el comandante del Gaula de la Policía Huila.

De igual manera, reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier modalidad de extorsión a través de las líneas gratuitas 165 del Gaula Policía y 147 del Gaula Militar, habilitadas para garantizar una respuesta rápida y efectiva.