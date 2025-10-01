Se llevó a cabo en el Palacio de Justicia el acto de posesión de Carlos Camargo como nuevo magistrado del alto tribunal. Él fue elegido por la plenaria del Senado en reemplazo de José Fernando Reyes.

En esta ocasión, la ceremonia fue presidida por la vicepresidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses, ya que el presidente Jorge Enrique Ibáñez tiene una incapacidad médica por motivos de salud.

Otra de las ausencias fue la del presidente Gustavo Petro, quien, según fuentes del alto tribunal, fue invitado a la ceremonia de posesión pero declinó. Esto, teniendo en cuenta que el primer mandatario sí asistió al acto en el que se posesionó Lina Marcela Escobar, que también fue ante la Sala Plena de la Corte Constitucional.

La encargada de leer el discurso fue la vicepresidenta de la Corte y, allí, le dio la bienvenida a Camargo a conformar la Sala Plena, pero también envió un duro mensaje.



Carlos Camargo pide firmeza de la Corte Constitucional ante la “polarización” que vive el país Foto: Corte Constitucional

“Su presencia en esta Sala representa el éxito de la Constitución. Llega usted, magistrado Camargo, en un momento crucial para el país y para la humanidad […] En medio de estos tiempos desafiantes, en los que las guerras y la polarización, los discursos de odio, los populismos y el quebrantamiento de las normas, incluso por parte de las autoridades, se han convertido en una estrategia común para socavar el Estado Social de Derecho”, señaló la magistrada Meneses.

Camargo también dio su discurso ante sus colegas magistrados de la Corte Constitucional y otras corporaciones. Allí señaló que defenderá la Constitución Política de 1991 y reconoció que no será una tarea sencilla.

“En tiempos de polarización, la tentación del poder de someter las instituciones es más fuerte, pero precisamente por eso la Corte debe ser firme”, dijo Carlos Camargo.

La llegada del exdefensor del Pueblo a la Corte marcará un pulso en las decisiones que tiene a cargo el alto tribunal, como, por ejemplo, el futuro de la Reforma Pensional.