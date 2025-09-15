Caso de abuso sexual a exempleada de contratista de Vanti lleva seis años en Fiscalía sin resolverse

Una denuncia por acoso y abuso sexual contra un contratista de Vanti permanece sin resolución en la Fiscalía, pese a que fue interpuesta en 2019. La denunciante, Myriam Quinchanegua Cárdenas, expuso su caso en Mañanas Blu 10:30, donde relató los hechos y criticó la falta de respuestas tanto de la justicia como de la empresa.

Quinchanegua, excoordinadora comercial de la firma Instargas —contratista de Vanti—, señaló a José Vicente Vargas como su agresor. Según su testimonio, el acoso comenzó en mayo de 2019 y luego derivó en abuso sexual durante el contrato de seis meses que tenía con la compañía. “Él siempre había sido muy respetuoso conmigo, pero en una ocasión trató de besarme (…) A partir de ahí comenzó toda esta terapia inadecuada para mí”, relató.

La mujer denunció el caso en octubre de ese mismo año, pero asegura que el proceso judicial ha sido lento y dilatado. “Hace seis años (…) me han cambiado cinco veces de fiscal. Alguno de ellos quería cerrar mi caso y puse una tutela para que me cambiaran de fiscal”, explicó. Actualmente, el caso está en etapa de audiencia preparatoria, reprogramada para noviembre tras varias postergaciones.

Quinchanegua también cuestionó el papel de la empresa de gas. Dijo que en 2022 acudió a la línea ética de Vanti sin obtener un respaldo efectivo. “Me citan (…) me escucha la vicepresidenta de auditoría, pero me revictimiza (…) Luego me dicen que mi caso era un caso fallido, que lo mejor era desistir y cerrar el caso”, aseguró. Añadió que nunca recibió apoyo psicológico y que la compañía dejó de responderle.



Respuesta de Vanti

Consultada por Blu Radio, Vanti confirmó que el caso está registrado en su línea ética, aunque el sistema solo remite a un enlace web sin mayor desarrollo. El jefe de comunicaciones de la empresa indicó que la vicepresidenta de auditoría, Mónica Carranza, no dará declaraciones públicas para no “viciar el proceso de investigación”.

La Fiscalía, por su parte, informó que Vargas ya no tiene contratos activos con Vanti, aunque la desvinculación no está relacionada con la denuncia de Quinchanegua.

A seis años de la denuncia, la víctima asegura que continuará adelante a pesar de la dilación judicial. “Seis años que llevo en este proceso (…) no me apoyaron y nuevamente les estoy replicando por qué no me han apoyado”, afirmó.