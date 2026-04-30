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Caso UNGRD: Luis Fernando Velasco y Karen Manrique seguirán presos

Mientras que al exministro del Interior el Tribunal Superior de Bogotá le confirmó la medida de aseguramiento, a la congresista Manrique la Corte Suprema le negó el beneficio de casa por cárcel.

Luis Fernando Velasco y Karen Manrique
Luis Fernando Velasco y Karen Manrique.
Foto: Suministrada
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

En los últimos días la justicia se ha pronunciado sobre las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD. En ese sentido, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio de los 5 congresistas y un excongresista sellados de participar en el entramado, además, dejó en firme las órdenes de captura de 2 de ellos: Wadith Manzur y Karen Manrique.

Está última, quien fue reelecta en las pasadas elecciones del 8 de marzo, perdió otro round allí en la Sala de Instrucción porque los magistrados le negaron el beneficio de casa por cárcel que ella solicitó a través de su abogado.

En el caso del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en su contra lo que en la práctica significa que Velasco seguirá privado de la libertad en una guarnición militar en Cali.

El proceso judicial contra Karen Manrique tiene que ver con durante el segundo semestre de 2023, ella y los otros 5 parlamentarios habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. El objetivo era emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera.

Karen Manrique.jpg
Karen Manrique.
Foto: tomada de X, @KarenManriqueO.

En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.

En el caso de Luis Fernando Velasco, según la tesis dela Fiscalía, él y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habrían participado en un esquema que buscaba direccionar recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso, particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.

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