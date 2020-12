Cayeron ‘Las Eróticas’: intercambiaban fotos íntimas con hombres para luego extorsionarlos

Cientos de hombres habrían sido extorsionados por una muy estructurada banda denominada por la Policía como ‘Las Eróticas’, supuestas mujeres voluptuosas que ofrecían servicios sexuales a través de páginas de internet, pero que en realidad terminaban pidiendo dinero a sus clientes a cambio de no mostrar sus fotos en redes sociales con acusaciones de ser violadores.

Según las autoridades, el primer hombre en denunciar a esta banda vive en Nariño, quien contó a la Policía cómo acudió a un servicio de damas de compañía en Internet, en donde se contactó con una mujer que se hacía llamar como ‘Yuliana’, quien de inmediato le comenzó a enviar fotos íntimas, desnuda, las cuales él contestó con imágenes suyas similares.

Luego, la misma mujer comenzó a pedirle dinero al hombre por WhatsApp a cambio de no ‘boletearlo’, de no publicar sus fotos en Facebook, con el mensaje “violador de prostitutas, que las contrata y viola por no pagarles, si lo ven dar aviso a las autoridades” (sic). La persona denunció el caso ante el Gaula, quien con apoyo de la unidad de delitos informáticos de la Policía organizó el operativo para desarticular a la banda.

En cálculos de las autoridades, cerca de 247 hombres habrían caído en las garras de ‘Las Eróticas’ en todo el país. A punta de extorsiones habrían recopilado más de $800 millones.

Esta banda estaba conformada por cinco mujeres: unas se encargaban de montar los perfiles falsos de prostitutas en los portales de Internet; otras hacían inteligencia de las potenciales víctimas y una mas se encargaba de materializar la extorsión coordinando los pagos de las víctimas a través de empresas de giros en varias poblaciones de Colombia.